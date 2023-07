Macron a changé d’avis sur l’OTAN – Bloomberg

En soutenant l’adhésion de l’Ukraine, le président français tente de courtiser le soutien de l’Europe de l’Est, selon les sources du journal

Le président français Emmanuel Macron se rend compte que les États d’Europe de l’Est gagnent en influence au sein de l’OTAN et a modifié sa rhétorique sur le bloc pour les égaler, a rapporté Bloomberg samedi. Macron a récemment soutenu un « chemin » à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Avant le début du conflit en Ukraine, Macron était considéré comme l’un des dirigeants européens les plus sceptiques vis-à-vis de l’OTAN. Il a proclamé le bloc « mort cérébrale » en 2019, et a passé son premier mandat à réclamer à plusieurs reprises la création d’un « véritable armée européenne » indépendant des États-Unis. Même tout au long de la première année du conflit, Macron est resté en contact téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine et a pris ses distances avec « Anglo saxon » dirigeants, qui, selon lui, cherchent à « annihiler » Russie.

Cependant, sa rhétorique a changé depuis. En mai, Macron a appelé les dirigeants de l’OTAN à offrir à Kiev un « chemin » à l’adhésion à part entière au bloc, et a déclaré que l’UE et l’OTAN devraient étendre leur coopération militaire « aussi vite que possible. »

Le changement était calculé, a rapporté Bloomberg. Citant un diplomate d’Europe de l’Est, le journal a expliqué que « Positionner la France aux côtés des plus fervents supporters de l’Ukraine, la Pologne et les pays baltes, contribue à combler le vide laissé par l’approche plus prudente du chancelier allemand Olaf Scholz.

Un diplomate français a présenté la conversion apparente de Macron en termes plus idéologiques, déclarant que le président « a compris qu’il devait être du bon côté de l’histoire », selon les mots de Bloomberg.

En savoir plus Maintenir l’Ukraine hors de l’OTAN, selon des experts américains

Afin de convaincre les membres orientaux de l’OTAN, Macron devra étayer ses paroles par des actes, a affirmé le journal. Bien que la France ait été l’un des premiers membres de l’OTAN à fournir à Kiev des véhicules blindés, la France devra probablement augmenter ses dépenses pour l’Ukraine au-delà de son niveau actuel de 0,3 % du PIB, a suggéré Bloomberg.

Cependant, des responsables français anonymes ont déclaré au journal que le gouvernement Macron examinait déjà comment son arsenal nucléaire pourrait « contribuer aux garanties de sécurité de l’Ukraine. »

Bien que proposer de protéger l’Ukraine avec des armes nucléaires constituerait une sérieuse escalade, certains responsables avec lesquels Bloomberg s’est entretenu considéraient la récente déclaration de Macron comme « air chaud. » Alors que ses tentatives pour dissuader Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine ont échoué l’année dernière et que son offre d’aider la Chine à négocier un accord de paix languit, un responsable anonyme a expliqué que Macron soutenait avec enthousiasme l’expansion de l’OTAN simplement parce que tout ce qu’il avait essayé d’autre « n’a pas fonctionné. »