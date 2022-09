Apple a annoncé macOS Ventura lors de son événement WWDC 2022, la version qui remplacera macOS Monterey sur les Mac compatibles plus tard cet automne.

C’est visuellement très similaire dans ce qui est une mise à niveau itérative prudente vers un système d’exploitation très lisse rendu seulement plus lisse par le silicium M1 et M2 qu’Apple enfonce maintenant joyeusement dans tous ses nouveaux ordinateurs.

Aucune nouvelle fonctionnalité révolutionnaire n’a été lancée à la WWDC en juin, mais vous pouvez être sûr que vous voudrez télécharger Ventura dès que possible. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris quand vous pourrez le télécharger et les principales nouvelles fonctionnalités.

macOS 13 : comment s’appellera-t-il ?

Apple a révélé lors de la WWDC 2022 en juin que macOS 13 sera connu sous le nom de macOS Ventura, déjouant les rumeurs selon lesquelles il allait s’appeler Mammoth.

Le géant de la technologie a déclaré qu’il s’était inspiré de la ville de Ventura, en Californie, poursuivant la convention de dénomination des noms de lieux après Monterey l’année dernière.

Quand macOS Ventura sortira-t-il ?

Le développeur et les versions bêta publiques de macOS Ventura sont disponibles en téléchargement pour test depuis quelques mois, mais qu’en est-il d’une version officielle ?

Apple a initialement confirmé que macOS Ventura serait lancé “cet automne”, ce qui est généralement sans engagement de la part d’Apple, mais il a suivi début septembre pour confirmer que macOS Ventura serait livré dans le courant de l’année. Octobre 2022.

Étant donné que iPadOS 16 a également été retardé jusqu’en octobre, il est probable que nous verrons les deux publiés côte à côte, peut-être à la suite d’un événement Apple sur le thème Mac et iPad qui aurait également lieu en octobre.

Nous nous assurerons de mettre à jour cette section avec une date de sortie spécifique une fois qu’elle sera confirmée par Apple.

Appareils pris en charge par macOS 13 Ventura : quels Mac le prendront en charge ?

Bien que macOS ne soit pas tout à fait à la hauteur des appareils iOS en ce qui concerne la prise en charge d’appareils plus anciens, en particulier en ce qui concerne certaines fonctionnalités spécifiques, Apple essaie d’apporter de nouvelles versions de macOS à autant de Mac que possible. Cela dit, la mise à jour de cette année supprime la prise en charge de tous les Mac antérieurs à 2017, tandis que Monterey de l’année dernière prenait en charge certains modèles de MacBook Air et Pro début 2015, et le Mac Pro 2013, c’est donc une année particulièrement agressive pour Apple.

Apple pourrait cesser de prendre en charge les Mac basés sur Intel dans un avenir proche avec sa transition vers Apple Silicon presque terminée, mais nous ne le voyons pas se produire de si tôt, d’autant plus qu’Apple s’est elle-même engagée à publier de nouvelles versions de macOS pour les Mac basés sur Intel ” pour les années à venir”. Cependant, il peut y avoir des différences dans les fonctionnalités disponibles. Il est tout à fait possible que les Mac Intel relativement peu puissants ne puissent tout simplement pas alimenter certaines des nouvelles fonctionnalités en cours de développement.

Voici une liste complète des appareils pris en charge pour macOS 13 Ventura :

MacBook : 2017 et après

: 2017 et après Macbook Air : 2018 et après

: 2018 et après Macbook Pro : 2017 et après

: 2017 et après Mac mini : 2018 et après

: 2018 et après iMac : 2017 et après

: 2017 et après iMacPro : 2017 et après

: 2017 et après Mac Pro: 2019 et après

Quoi de neuf dans macOS Ventura ?

Il y aura des tonnes d’améliorations sous le capot dont les développeurs pourront profiter pour vous apporter des applications plus grandes et meilleures dans macOS Ventura, mais Apple a utilisé la scène virtuelle WWDC pour montrer certains des plus grands changements que la plupart des gens feront. avis et utilisation. Les voici.

Régisseur

Pour faciliter le multitâche et les fenêtres multiples, macOS Ventura introduira Stage Manager. Pour être utilisé en tandem avec Mission Control, qui affiche toutes vos fenêtres ouvertes dans une grande grille avec un balayage vers le haut, Stage Manager met une application au premier plan et place vos autres applications ouvertes sous forme d’onglets à gauche. Vous pouvez cliquer sur une application à tout moment pour l’amener au centre pour y travailler, ce qui encourage un multitâche plus rapide.

Les applications avec plusieurs instances peuvent être parcourues en cliquant sur la pile, ce qui semble un peu gênant, et vous pouvez regrouper les applications et les afficher centrées et superposées.

Projecteur

Apple a mis à jour sa fonction de recherche Spotlight pour qu’elle soit meilleure, en gros. Vous pouvez maintenant jeter un coup d’œil à un résultat en appuyant sur la barre d’espace pour voir si c’est la bonne chose pour les débutants.

Image : Pomme

L’image mélangera désormais les résultats de la bibliothèque de photos avec les recherches sur le Web, et vous pourrez également rechercher du texte dans ces images. Spotlight sera également plus intelligent et pourra démarrer les heures, exécuter des raccourcis et effectuer d’autres tâches. La boîte de la fonctionnalité elle-même a également grandi pour utiliser une fenêtre complète pour afficher plus d’informations.

Courrier

Le courrier électronique est toujours très populaire, mais aussi assez ancien. Mail ajoute des envois annulés, des envois programmés et des rappels de messages afin que vous n’oubliez pas les e-mails que vous avez reçus. C’est très bien, mais ce sont des fonctionnalités que de nombreux clients de messagerie, y compris Gmail, possèdent depuis plusieurs années ! Mais mieux vaut tard que jamais.

La recherche a été remaniée comme Spotlight sur Mac et promet d’afficher les pièces jointes récentes, les liens et d’autres médias plutôt que de simplement rechercher le texte dans les e-mails.

Image : Pomme

Safari

Le navigateur très apprécié d’Apple a maintenant des groupes d’onglets partagés qui font ce qu’ils semblent faire : permettre aux onglets groupés d’être partagés avec d’autres pour collaborer et visualiser ensemble à distance. Chaque utilisateur peut ajouter des onglets au groupe et cela montre qui les regarde en direct. Vous pouvez également utiliser FaceTime et utiliser iMessage à côté des onglets pour discuter de tout ce que vous tracez.

Peut-être plus essentiel est l’introduction de Passkeys, une nouvelle façon de créer des mots de passe qui, selon Appel, pourrait être assez bonne pour remplacer les mots de passe textuels. Cela semble certainement intelligent : plutôt que de créer un mot de passe faible, Passkeys utilise TouchID ou FaceID sur votre Mac pour créer une clé numérique unique qui n’est utilisée que pour ce site ou service.

Cette clé ne quitte pas l’appareil et Apple affirme qu’elle ne peut en aucun cas être divulguée ou piratée, car elle n’est jamais stockée sur un serveur Web distant. Les clés sont synchronisées sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV à l’aide du trousseau, vous n’aurez donc pas à créer plusieurs clés d’accès pour le même service.

Vous pourrez même utiliser un iPhone pour vous connecter à des services sur d’autres plateformes comme Windows.

Continuité

La continuité est déjà l’une des fonctionnalités Mac les plus utiles, vous permettant de copier du texte sur un appareil et de le coller sur un autre, ou de déplacer ce que vous faisiez dans une application ouverte vers une autre. C’est désormais possible avec FaceTime afin que vous puissiez déplacer votre conversation de Mac vers iPad vers iPhone sans interrompre la connexion.

Mais la démo la plus cool de toute la WWDC était peut-être celle de Continuity Camera, qui vous permet d’utiliser sans fil votre iPhone comme webcam pour votre Mac ou MacBook en utilisant simplement un accessoire à clipser qui attache le téléphone à votre ordinateur.

Image : Pomme

Il détecte sans fil ce que vous voulez faire et lance automatiquement la fonction webcam, profitant des caméras arrière de l’iPhone. Il utilise ensuite les objectifs supérieurs et l’intelligence logicielle pour vous permettre de régler artificiellement l’éclairage et les arrière-plans flous.

Si la vraie chose fonctionne aussi bien que la démo, nous serons impressionnés. En utilisant la caméra grand angle des nouveaux iPhones, un mode Vue de bureau également présenté intelligemment crée un angle de vue de haut en bas pour s’associer avec le visage sur la vue pour les démos et montrer ce qui est devant vous sur votre bureau à qui que vous soyez. parler à.

Jeux

Apple a vaillamment essayé de rendre les jeux sur Mac attrayants en agrandissant Metal 3, la dernière version du logiciel qui permet aux jeux de fonctionner sur Mac. No Man’s Sky arrive sur Mac, tout comme Resident Evil Village. Ils profiteront de MetalFX Upscaling pour rendre plus rapidement des scènes complexes.

