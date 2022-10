macOS Ventura ajoute des commandes d’édition et d’annulation d’envoi aux messages, tout comme iOS 16

Apple déploie macOS Ventura, apportant Stage Manager, des améliorations à l’échelle du système, de nouvelles fonctionnalités pour Mail, de nouveaux outils de développement dans Metal 3, FaceTime Handoff, des mises à niveau Safari et bien plus encore sur Mac.

Comme iOS 16, macOS Ventura inclut des mises à niveau de Messages, ajoutant la possibilité de modifier ou d’annuler un message récemment envoyé, de marquer un message comme non lu et de récupérer des messages supprimés accidentellement.

Avec la mise à jour, si un utilisateur remarque une faute d’orthographe après avoir envoyé un iMessage, il peut modifier le message dans le fil Messages. S’ils souhaitent marquer une conversation comme non ouverte pour la lire plus tard, ils peuvent le faire via l’application Messages, et s’ils envoient un message par erreur, ils pourront le supprimer de la conversation pour tous les destinataires.

Avec Messages dans macOS Ventura, lorsqu’un utilisateur partage un fichier via Messages à l’aide de la feuille de partage ou du glisser-déposer, il peut choisir de partager une copie ou de collaborer. Lorsqu’ils choisissent de collaborer, tous les membres d’un fil Messages sont automatiquement ajoutés. Et lorsque quelqu’un apporte une modification au document partagé, les mises à jour d’activité apparaissent en haut du fil. Les utilisateurs peuvent également rejoindre des sessions SharePlay depuis leur Mac directement dans Messages.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.