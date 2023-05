macOS Ventura 13.4 est maintenant disponible avec déverrouillage automatique avec correction de bogue Apple Watch, nouvel onglet Sports dans l’application News, plus

Apple a publié aujourd’hui macOS Ventura 13.4, apportant plusieurs corrections de bogues et améliorations au Mac, y compris de nouvelles cartes de score et de calendrier « My Sports » dans l’application News, un correctif pour un problème où le déverrouillage automatique avec Apple Watch ne connecterait pas les utilisateurs à leur Mac , et plus.

Disponible dès maintenant, macOS Ventura 13.4 est la dernière mise à jour d’Apple pour le Mac, ajoutant une nouvelle méthode d’installation bêta simplifiée pour les futures mises à jour de macOS, avec des développeurs et des bêta-testeurs publics inscrits dans les programmes respectifs d’Apple capables de basculer un nouveau paramètre de mises à jour bêta directement à partir de la mise à jour logicielle. section dans les paramètres système pour télécharger et installer les dernières versions bêta de macOS.

Avec macOS Ventura 13.4, Apple a ajouté un flux Sports dans la barre latérale de l’application News, offrant un accès facile aux histoires, scores, classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que les utilisateurs suivent.

La mise à jour résout un problème où les claviers Bluetooth se connectent lentement au Mac après le redémarrage, où VoiceOver serait confronté à des problèmes de navigation vers des points de repère sur des pages Web et où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils.