macOS Ventura‌ 13.1 est maintenant disponible avec l’application Freeform, l’architecture de l’application Home mise à jour, la protection avancée des données pour iCloud, etc.

Apple a déployé macOS Ventura‌ 13.1, apportant la toute nouvelle application Freeform, une architecture d’application Home mise à jour, une protection avancée des données pour iCloud et bien plus encore sur Mac.

Disponible dès maintenant, macOS 13.1 peut être téléchargé en ouvrant les paramètres système, en cliquant sur Général dans la barre latérale et en sélectionnant Mise à jour logicielle sur le côté droit.

Présentée pour la première fois plus tôt cette année, Apple déploie sa nouvelle application Freeform avec macOS Ventura‌ 13.1, – l’application de canevas flexible multi-appareils qui donne aux utilisateurs la possibilité de voir, de partager et de collaborer au même endroit.

Disponible maintenant sur l’App Store, les utilisateurs peuvent ajouter des photos, des vidéos, de l’audio, des documents, des PDF, des liens Web, des stickies et bien plus n’importe où sur un tableau Freeform. L’application dispose d’une bibliothèque de plus de 700 formes et guides d’alignement pour créer des visuels, et permet aux utilisateurs de numériser des documents papier avec le scanner de documents intégré pour archiver des documents et les annoter, directement sur le tableau.

macOS Ventura‌ 13.1, inclut la nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données d’Apple qui, lorsqu’elle est activée, donne aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout afin qu’elles ne puissent être déchiffrées que sur leurs appareils de confiance.

La mise à jour introduit également la prise en charge d’une architecture d’application Home mise à jour qui améliore les performances des appareils domestiques intelligents HomeKit.