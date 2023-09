MacOS Sonoma est là, vous permet de faire glisser des widgets depuis votre iPhone

Le nouveau logiciel Mac d’Apple, MacOS Sonoma, est maintenant disponible sous forme de mise à jour gratuite. Apple a dévoilé pour la première fois son nouveau système d’exploitation cet été lors de la WWDC, sa conférence annuelle des développeurs.

La dernière mise à jour logicielle apporte quelques fonctionnalités clés à l’expérience d’un ordinateur portable ou de bureau. De nouveaux widgets sont disponibles sur ordinateur et sont plus interactifs. Vous pouvez également faire glisser les widgets de votre iPhone vers votre bureau.

Pomme

MacOS Sonoma apporte également des mises à jour aux présentations vidéo et place les intervenants directement devant tout ce qu’ils présentent, créant potentiellement une expérience de keynote plus à la maison. Un nouveau mode de jeu et des mises à jour d’autres fonctionnalités Apple, telles que Notes et Mots de passe, sont également disponibles avec MacOS Sonoma.

La dernière mise à jour logicielle comprend également de nouveaux économiseurs d’écran qui passent au fond d’écran du bureau pour une expérience de connexion plus fluide.

En savoir plus: MacOS Sonoma : votre Mac le prendra-t-il en charge ?