MacOS Sonoma arrive avec des widgets de bureau, une visioconférence améliorée et un mode jeu

La dernière version du système d’exploitation de bureau d’Apple est ici avec MacOS Sonoma. Nommé d’après la petite ville touristique de Californie, MacOS Sonoma apporte plusieurs refontes de l’interface utilisateur, à commencer par les nouveaux widgets interactifs.

S’appuyant sur les widgets apportés dans iOS, MacOS Sonoma apporte de nouveaux widgets de bureau. La continuité permet aux utilisateurs d’iPhone de transférer leurs widgets iOS existants sur leur Mac tant que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Presenter Overlay est une nouvelle fonctionnalité pour les applications de visioconférence alimentées par le Neural Engine des puces en silicium Apple. Il vous permettra de partager des documents sur votre bureau pour que d’autres puissent les voir tout en gardant votre visage devant la caméra. La fonctionnalité propose également des effets AR et des réactions vidéo pendant les appels, et Apple affirme que toutes ces fonctionnalités fonctionneront sur n’importe quelle application de vidéoconférence.

Le mode de jeu donnera la priorité à l’accès des jeux aux ressources CPU et GPU sur les Mac alimentés par des puces en silicium Apple pour des performances améliorées. La latence audio avec les AirPods est « considérablement réduite » et la latence d’entrée des contrôleurs Bluetooth tels que les manettes Xbox et PlayStation présente désormais un taux d’échantillonnage Bluetooth doublé.

En parlant de jeu, Death Stranding Director’s Cut arrive officiellement sur Mac plus tard cette année, comme annoncé par le développeur du jeu Hideo Kojima sur scène. Le nouveau kit de portage de jeux de Metal permettra aux développeurs de jeux d’importer leurs titres sur Mac OS plus rapidement que jamais.

Safari obtient des mots de passe familiaux et des profils de navigation Web basés sur des sujets en plus des nouvelles fonctionnalités de confidentialité et d’accessibilité. Les applications Web fonctionneront désormais comme des applications macOS classiques, y compris la prise en charge des notifications et la possibilité d’être épinglées à votre dock. Parmi les autres fonctionnalités discrètes de MacOS Sonoma, citons la correction automatique nouvelle et améliorée, la mise à jour des rappels avec des listes de courses intelligentes, ainsi que le remplissage rapide de formulaires PDF améliorés et la numérisation de documents dans l’application Notes.

La version bêta du développeur de MacOS Sonoma est disponible à partir d’aujourd’hui. Une version bêta publique sera disponible le mois prochain, tandis que la sortie officielle de MacOS Sonoma est prévue cet automne.