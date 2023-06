MacOS Sonoma apporte des boosts aux jeux, des widgets personnalisables et plus encore

Lors de son discours d’ouverture de la WWDC 2023 lundi, Apple a dévoilé MacOS 14 Sonoma, le dernier système d’exploitation de la gamme d’ordinateurs de bureau Mac et de MacBook de la société. MacOS 14 Sonoma est livré avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment de nouveaux économiseurs d’écran vidéo et des widgets plus personnalisables. Le nouveau logiciel sera disponible en version bêta publique en juillet avec une version complète prévue pour l’automne.

Relisez notre blog en direct Apple WWDC 2023 pour voir toutes les nouvelles de l’événement tel qu’il s’est produit.

Apple/Capture d’écran par CNET

Nommé d’après la région viticole du nord de la Californie, MacOS Sonoma propose des mises à niveau clés par rapport à MacOS 13 Ventura. Les widgets sont désormais plus personnalisables. Ils peuvent être placés n’importe où sur le bureau et redimensionnés, en fonction de l’importance que vous souhaitez leur donner. Ils sont également interactifs, vous permettant de mettre en pause la musique, de répondre aux messages ou d’accéder aux commandes de la maison intelligente directement depuis votre bureau. Vous pouvez désormais également faire glisser tous les widgets que vous avez sur votre iPhone et les utiliser sur votre bureau.

Apple a également introduit un nouveau mode de jeu qui donne la priorité à l’utilisation du processeur et du processeur graphique pour tout jeu auquel vous jouez afin d’augmenter les fréquences d’images. Les joueurs apprécieront également la latence plus faible pour l’audio Bluetooth avec les AirPod et les entrées des contrôleurs de jeu Bluetooth.

Sonoma apporte également une nouvelle fonctionnalité de vidéoconférence intéressante qui vous affiche en tant que présentateur sur votre écran partagé. Cela vous permet de rendre vos présentations un peu plus immersives, presque comme si vous étiez devant un tableau blanc dans une salle de réunion donnant la conférence en personne. C’est un petit ajustement, mais je peux voir que cela est utile pour ceux d’entre nous qui travaillent encore via les appels Zoom.

Les autres fonctionnalités incluent de nouveaux économiseurs d’écran vidéo montrant des séquences de drones sur divers paysages (un peu comme nous l’avons vu sur l’Apple TV), des mises à jour de la navigation privée dans Safari et une foule de modifications globales de la messagerie, de l’interface et de la sécurité.

La société a présenté le nouveau logiciel aux côtés des mises à jour d’iOS 17, d’un nouveau MacBook Air 15 pouces, d’un Mac Studio mis à jour et d’une nouvelle puce axée sur les performances, la M2 Ultra. Le bureau haut de gamme d’Apple, le Mac Pro, a également reçu une grosse mise à jour qui inclut désormais la nouvelle puce M2 Ultra, plutôt que d’être basée sur des puces Intel.