macOS Sequoia est désormais disponible : comment le télécharger et 5 fonctionnalités à essayer en premier

macOS Sequoia est disponible en téléchargement et en installation dès maintenant, vous pouvez donc enfin mettre la main sur la version finale.

Même si les principales fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront disponibles qu’en décembre, cela ne signifie pas que vous n’avez pas de nombreuses nouvelles fonctionnalités à essayer. Parmi les nombreuses fonctionnalités à venir, cinq nous semblent être les premières à essayer.

Alors, voyons comment télécharger Sequoia sur votre Mac et ce avec quoi vous devriez jouer une fois qu’il est installé.

Comment télécharger macOS Sequoia

Ce passage est simple. Accédez aux paramètres système — soit en cliquant sur l’engrenage des paramètres dans le Dock, soit en cliquant sur l’icône Apple en haut à gauche et en la sélectionnant.

À partir de là, naviguez dans le menu de gauche et sélectionnez Général, et puis cliquez sur Mise à jour du logiciel. Si Sequoia est disponible, vous le verrez ici. Nous prévoyons qu’il sortira à 10h PT/13h ET/18h BST.

5 fonctionnalités à essayer en premier sur macOS Sequoia

1. Mise en miroir de l’iPhone

(Crédit image : Future)

Imaginez que votre iPhone se trouve à l’autre bout de la pièce ou dans un tiroir. Vous souhaitez peut-être effectuer une action rapide sur votre téléphone pendant qu’il reste verrouillé ? Eh bien, dites bonjour à la prochaine grande avancée de la suite Continuity d’Apple, qui ne cesse de s’agrandir : la fonction iPhone Mirroring fait exactement ce que son nom indique.

Depuis l’application Mirroring dans le Dock, vous pouvez accéder à votre iPhone à tout moment sans fil et interagir avec lui à l’aide du clavier et de la souris de votre Mac. Le principal avantage de cette fonctionnalité pour moi, cependant, est la facilité avec laquelle je peux cliquer et faire glisser des fichiers de mon iPhone (via l’application Fichiers) vers mon MacBook. Cela m’a fait gagner beaucoup de temps lors de l’importation de captures vidéo pour les montages Final Cut.

2. Carrelage de fenêtre

(Crédit image : Apple)

D’un seul geste rapide, Apple m’a enfin donné l’une des fonctionnalités les plus demandées de Windows 11, ainsi que des applications complètement Sherlocked comme Magnet.

Il y a eu plusieurs versions intéressantes du multitâche dans le passé de macOS, comme le plutôt étrange Stage Manager. Mais l’équipe de Cupertino a franchi le pas et nous a offert des fenêtres instantanées sur Sequoia. Cela signifie que vous pouvez cliquer et faire glisser une application vers un côté/coin respectif de l’écran pour créer une mosaïque de merveilles multitâches.

(Crédit image : Future)

Avec Sequoia, Notes est devenue discrètement l’une des applications les plus puissantes de macOS. Cela se résume à trois fonctionnalités clés qui améliorent considérablement l’expérience :

Sections pliables : si vous avez une note assez dense de recettes aléatoires que vous avez copiées et collées à partir d’Internet (comme moi), vous pouvez désormais classer chacune d’elles sous un en-tête de section pliable pour une navigation plus rapide.

Notes mathématiques : vous en voyez un exemple bien plus éclatant sur iPadOS 18, car vous pouvez écrire une équation avec l’Apple Pencil et regarder l’iPad la résoudre avec votre propre style d’écriture manuscrite. Mais ce même principe de résolution d’équations et de calcul des nombres au fur et à mesure que vous les saisissez existe également dans les notes de macOS Sequoia.

Transcription audio en direct : soyons honnêtes, c’est ce que vous attendiez tous ici. Si vous avez enregistré une longue conversation et que vous avez besoin de la transcrire, Notes peut désormais le faire. De plus, vous pouvez les combiner avec des listes de contrôle et d’autres documents pour obtenir une sorte de super note.

4. Messages bénéficie d’une belle mise à jour

(Crédit image : Future)

Les utilisateurs d’iOS 18 ne sont pas les seuls à profiter de cette fonctionnalité. Les utilisateurs de macOS Sequoia bénéficieront également d’effets de texte et d’emojis dans Messages. Cela signifie que si vous souhaitez crier en gras, faire preuve d’impertinence en italique ou adopter un comportement passif-agressif en combinant les deux, cette option est là !

Oh, et un petit mot d’encouragement pour la planification des messages. Ma fiancée vivant à l’autre bout du monde, à New York, cela me permettra de m’assurer que je ne la réveille pas avec une idée inattendue que j’ai pour le mariage (et vice versa).

5. L’application Mots de passe

(Crédit image : Future)

Apple dispose depuis un certain temps déjà d’un gestionnaire de mots de passe intégré au système d’exploitation, mais le trouver a toujours été un peu déroutant et l’ensemble des fonctionnalités a été limité aux comptes en ligne.

Désormais, l’application macOS Passwords rassemble littéralement tout ce pour quoi vous avez besoin d’un code dans une seule application : comptes de sites Web, mots de passe Wi-Fi et même clés d’accès. Cette application est multiplateforme sur macOS, iOS et iPadOS, et même s’il a fallu un certain temps à Apple pour y arriver, c’est un moyen incroyablement astucieux d’accéder à tous vos codes et de voir toutes les alertes de sécurité concernant les mots de passe compromis.