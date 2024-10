macOS Sequoia d’Apple vous permet de positionner les fenêtres – voici comment procéder

Depuis de nombreuses années, les utilisateurs de Windows font glisser les fenêtres de leurs programmes vers les bords de l’écran pour les mettre en place, divisant ainsi l’écran uniformément en moitiés ou en quarts. Désormais, avec le déploiement de macOS Sequoia, les utilisateurs de Mac peuvent faire de même. Vous pouvez par exemple afficher une liste de lecture Spotify à côté de votre boîte de réception de courrier électronique ou un rapport que vous rédigez à côté des articles en ligne sur lesquels vous faites rapport. Cela signifie moins de commutation entre les fenêtres et plus d’informations à l’écran.

Une fois macOS Sequoia installé sur votre Mac, vous pouvez profiter de ce qu’Apple appelle la mosaïque de fenêtres. Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser.

Mettez vos applications en place grâce à la mosaïque de fenêtres. Capture d’écran : Apple

Vous pouvez également cliquer et faire glisser une fenêtre ouverte pour la mettre en mosaïque.

La troisième méthode de mosaïque de fenêtres consiste à utiliser le menu déroulant Fenêtre de l’application que vous utilisez.

Vous pouvez également créer des vignettes via le menu déroulant Fenêtre de votre application. Capture d’écran : Apple

Si vous souhaitez garder vos doigts sur le clavier, les raccourcis clavier sont également pris en charge. (Remarque : malheureusement, il n’existe pas de raccourcis clavier spécifiques pour déplacer les fenêtres dans les quarts de section de l’écran.)

Voici la liste pour contrôler les fenêtres individuelles :

Il existe également des raccourcis pour déplacer la fenêtre active et organiser les autres fenêtres en conséquence :

macOS vous propose plusieurs façons de personnaliser vos paramètres de mosaïque. Capture d’écran : Apple

Vous pouvez personnaliser quelques aspects de la mosaïque de fenêtres à l’aide de Paramètres système dans le menu Pomme. Choisir Bureau et station d’accueil pour les trouver. Vous pouvez activer ou désactiver le glisser-déplacer et le raccourci clavier Option et choisir si les fenêtres en mosaïque ont des marges entre elles.

Plusieurs outils tiers ont déjà comblé le manque de fonctionnalités en matière de mosaïque de fenêtres et, de manière générale, ils vous offrent plus d’options et plus de contrôle que macOS Sequoia, du moins pour l’instant – ils ne sont pas encore complètement Sherlocked.

Je ne peux parler de première main que de deux que j’ai personnellement utilisés. L’un est Aimantce qui vous coûtera 9,99 $ mais en vaut vraiment la peine, surtout si vous utilisez un écran plus grand. Vous pouvez diviser l’écran en tiers et sixièmes ainsi qu’en moitiés et quarts et configurer des zones de déclenchement pour le glissement et des raccourcis clavier personnalisés.

L’autre est Rectangle; la version de base est gratuite, mais si vous payez 9,99 $ pour la version Pro, vous pouvez personnaliser les zones d’accrochage et les raccourcis clavier, configurer des mises en page spécifiques pour des applications spécifiques et épingler certaines fenêtres de programme en position. Il regorge de toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter, même si je pense que Magnet est un peu plus intuitif à utiliser.

