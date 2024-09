Macklemore scande « F–k America » sous les acclamations des spectateurs lors d’un concert au profit d’une agence de l’ONU liée au Hamas

Le rappeur Macklemore a lancé à une foule de spectateurs d’un concert de Seattle « F— America », selon une vidéo de sa récente performance « Palestine Will Live Forever » partagée sur X.

« Dis-le franchement. Je ne vais pas t’en empêcher. Je ne vais pas t’en empêcher », a déclaré Macklemore, faisant apparemment référence aux chants de la foule. « Ouais, F— America », a déclaré l’artiste lauréat d’un Grammy, déclenchant des acclamations de la foule.

La vidéo a été partagée sur X par le journaliste Cam Higby. Macklemore, un rappeur de 41 ans né Benjamin Hammond Haggerty à Kent, Washington, avait annoncé un « festival Palestine Will Live Forever » sur sa page Facebook.

Il a déclaré que les bénéfices de l’événement organisé à l’amphithéâtre de Seward Park seraient reversés à divers groupes, dont l’agence controversée connue sous le nom d’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Les responsables israéliens ont déclaré que l’UNRWA était étroitement liée au Hamas dans la bande de Gaza. L’ONU elle-même a annoncé en août que neuf employés de l’UNRWA seraient licenciés en raison de leur possible implication dans l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.







Macklemore se produit sur scène lors de l’ibis RockCorps France 2024 à l’Accor Arena le 29 mai 2024 à Paris, France. Getty Images

Fox News Digital a contacté les représentants de Macklemore pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas immédiatement répondu.

En mai, Macklemore a sorti une chanson anti-israélienne intitulée « Hind’s Hall », en référence au bâtiment de l’Université Columbia que les étudiants ont occupé et rebaptisé en l’honneur d’une petite fille palestinienne de 6 ans tuée pendant la guerre entre Israël et Gaza. La chanson faisait l’éloge des campements et des manifestations anti-israéliennes sur les campus universitaires à travers le pays et interpellait le président Biden, la police et l’industrie musicale.

Le rappeur a sorti ce mois-ci une deuxième version de la chanson qui interpelle désormais la vice-présidente Kamala Harris, qui est devenue la candidate démocrate à la présidence lorsque Biden s’est retiré de la course en juillet.

Macklemore semble menacer Harris de perdre le soutien de l’État clé du Michigan, qui compte une importante communauté arabe et musulmane à Dearborn, pour avoir soutenu Israël.

« Hey Kamala, je ne sais pas si tu m’écoutes, mais arrête d’envoyer de l’argent et des armes, sinon tu ne gagneras pas le Michigan. Nous ne sommes pas engagés et nous ne changerons pas de position parce que le monde entier est devenu palestinien », dit la chanson.







Macklemore se produit sur scène le troisième jour du festival Rock in Rio 2024 à Lisbonne, au Portugal, le 22 juin 2024. ANTONIO PEDRO SANTOS/EPA-EFE/Shutterstock

Le clip vidéo partagé sur X montre un extrait de la représentante démocrate du Michigan, Ilhan Omar, pendant que ces paroles sont jouées. La chanson comprend également le chant antisémite « From the river to the sea », qui appelle à l’élimination d’Israël.

Macklemore, dont la valeur nette est estimée à 25 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth, déclare également dans la deuxième version de la chanson : « Le capitalisme nous tue, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre » et chante : « Il n’y aura jamais de liberté en plaidant auprès des sionistes. »

Macklemore s’intéresse de plus en plus aux conflits au Moyen-Orient. Le mois dernier, il a annulé un concert prévu en octobre à Dubaï en raison du rôle des Émirats arabes unis « dans le génocide et la crise humanitaire en cours » au Soudan, en raison de leur soutien présumé à la force paramilitaire qui combat les troupes gouvernementales dans ce pays, selon l’Associated Press.

Dans une publication Instagram publiée à l’époque, Macklemore avait déclaré qu’une série de personnes lui avaient « demandé d’annuler le spectacle en solidarité avec le peuple soudanais et de boycotter les affaires aux Émirats arabes unis en raison du rôle qu’ils jouent dans le génocide et la crise humanitaire en cours ».

Teny Sahakian de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.