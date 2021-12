Macklemore réfléchit à la façon dont le succès lui a donné une plate-forme pour aider les personnes dans le besoin

Macklemore abandonnerait-il jamais la musique pour se consacrer à une vie d’aide aux autres ? Il explique à HL EXCLUSIVEMENT pourquoi il considère sa carrière musicale comme un moyen de « redonner » aux moins fortunés.

Si jamais vous avez le plaisir de parler avec Macklemore, même pour quelques minutes, vous découvrirez rapidement que l’homme est authentique quand il s’agit de ses passions. Le natif de Seattle adore faire de la musique, les Seahawks, sa femme et ses enfants – leur troisième enfant, Hugo, vient d’arriver en septembre – et aide les gens. Cette dernière partie, aider les gens, s’est tissé dans la plupart sinon tous les aspects de sa vie. La musique de Macklemore vise à aider les gens – en mettant en lumière le racisme systémique avec ses chansons « White Privilege » et son single de motivation récemment sorti, « Next Year » – mais même lui sait que vous devez mettre des bottes sur le terrain.

Ou, dans ce cas, des chaussures. « Je pense que chaque fois que vous êtes au service d’autres personnes, c’est la meilleure occasion de vous connecter avec l’humanité, de sortir de vous-même », dit-il en parlant avec HollywoodLa Vie à propos de son partenariat avec Brooks Running.

« En tant qu’enfant, nous faisions du travail de service ici, là-bas, mais à mesure que je vieillissais et que je devenais en particulier membre de la communauté de rétablissement, une grande partie de cela était du travail de service », explique Macklemore. « Nous sommes tellement pris dans notre propre monde du travail et de la famille et« comment puis-je exécuter ceci et cela » et toutes les activités que nous intégrons dans nos vies, – alors que, vraiment, le meilleur moyen de sortir de cela et d’être pouvoir regarder en bas sous un angle différent, c’est aider les autres.

Pour Macklemore, aider les autres est une « opportunité de venir d’un endroit réel, d’un endroit authentique, et de puiser dans la gratitude, ce qui, c’est une partie incroyable de cette expérience humaine », dit-il. Le rappeur aidera les habitants de sa ville natale en faisant équipe avec Brooks, une entreprise d’équipement de course et de sport soucieuse de l’environnement, pour distribuer des articles indispensables à ceux qui en ont besoin.

« Brooks est un incontournable de la communauté de Seattle », déclare Macklemore. « Ils ont contacté Mary’s Place, une organisation que j’ai soutenue et que j’ai aimée pour le travail qu’ils font localement ici dans la communauté depuis longtemps. C’était donc une idée parfaite et une excellente façon de redonner en cette période des fêtes.

Ceux qui ne sont pas à Seattle peuvent également participer à la philanthropie de Brooks. Les gens peuvent partager une histoire sur « quelqu’un qui vous a aidé ou quelqu’un qui fait un excellent travail dans sa communauté, où que ce soit », dit-il. « Brooks va choisir des personnes et réserver des surprises. C’est donc un moyen sympa de s’engager et de faire savoir aux gens l’impact qu’ils ont.

On a l’impression qu’il marche entre des mondes – celui de Macklemore, le musicien primé aux Grammy Awards qui se produit devant des spectacles à guichets fermés, et celui de Ben Haggerty, un homme qui a traversé l’enfer de la dépendance, pour en sortir une meilleure personne, une personne concentrée sur la création d’un monde meilleur. Choisirait-il un camp plutôt qu’un autre, renoncer à la musique et se consacrer à aider les autres à travers ces programmes philanthropiques ?

Lorsqu’on lui a demandé cela, Macklemore prend une seconde pour réfléchir. «Je pense que je dois trouver un équilibre entre la façon dont je suis le meilleur service», dit-il. «Et, bien sûr, la musique est également égoïste. Il y a des avantages et des gains personnels qui en découlent.

« Je pense qu’avoir une plate-forme est une chose très précieuse selon la façon dont vous l’utilisez », ajoute-t-il. «Il existe des moyens d’avoir une plate-forme et de l’utiliser pour créer plus d’opportunités, pour créer plus de sources de revenus qui peuvent être données aux personnes qui en ont besoin. Donc, une énorme façon pour moi et ma « marque » entre guillemets d’être utile est de continuer à faire de la musique et de continuer à être en tournée et à sortir de la musique avec laquelle les gens résonnent. Et puis aussi dans ce même processus, en utilisant mon influence en tant qu’artiste et mon capital social pour pouvoir redonner. »

Même lorsque Macklemore n’était pas un rappeur célèbre, il a essayé de faire la différence. « Avant même d’avoir de l’argent moi-même, j’avais un studio, j’avais un microphone et un 8 pistes numérique », dit-il. « J’avais l’habitude de travailler avec des jeunes incarcérés à Washington pour les enregistrer. C’est une grande partie de la communauté musicale, mais la communauté en général, il y a tellement de gens qui aimeraient entrer en studio et enregistrer qui n’en ont pas l’opportunité.

Parfois, il arrive que l’occasion tombe sur les genoux de certaines personnes. la fille de six ans de Macklemore, Sloane, est devenu viral en octobre après avoir publié une vidéo d’elle critiquant son nouveau single. « L’année prochaine » est la façon dont Macklemore canalise « les deux dernières années globales qui sont entrées dans le contenu de ce disque », dit-il, et cela est évident sur le refrain (« L’année prochaine sera meilleure que cette année. ») Cependant, Sloane n’a pas capté cette ambiance.

« Pas ton meilleur, mais je t’aime toujours », dit-elle au début de la vidéo, et cela devient encore plus sauvage à partir de là. Avec plus de 600 000 vues sur Instagram, cela signifie-t-il que Sloane est prête pour sa propre chaîne YouTube ? Est-elle la prochaine grande influenceuse musicale ?

« Je ne vais pas lui dire que tu as dit ça », dit-il en riant après avoir été interrogé sur la création d’une chaîne pour sa petite fille. «Je suis sûr qu’elle l’aimerait sur la chaîne YouTube. J’ai un suivi intégré où [fans will ] regarde ce que fait Sloane. Mais, à ce stade, Sloane est probablement la personne qui a le plus de succès sur ma page Instagram.

« Si je poste une vidéo ou une photo de Sloane, les fiançailles sont très bonnes », dit-il. « Mais j’essaie de la garder âgée de six ans et demi et de ne pas la faire devenir une célébrité sur Internet de si tôt. Elle en parle déjà, elle veut un téléphone portable, ce que j’essayais de retenir jusqu’à ce qu’elle ait au moins 15 ans.

