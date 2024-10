Macklemore exclu du Neon City Festival après un commentaire anti-américain

Le musicien Macklemore, lauréat d’un Grammy Award, ne se produira pas à la première Festival de la ville du néon à Las Vegas suite à un commentaire controversé qu’il a fait sur l’Amérique lors d’un concert ce week-end.

« Macklemore ne se produira plus en raison de circonstances imprévues », selon un Post Instagram partagé par les organisateurs du festival mardi.

Le festival n’a pas précisé pourquoi Macklemore a été exclu, mais la décision intervient quelques jours après que le rappeur « Thrift Shop » ait suscité la controverse pour une remarque qu’il a faite lors d’un concert lors d’un festival pro-palestinien à Seattle. Des vidéos du concert circulant sur les réseaux sociaux ont capturé l’homme de 41 ans en train de prononcer « (juron) l’Amérique » lors de son set de samedi.

Macklemore a été un fervent partisan de la Palestine dans le passé et a critiqué les dirigeants américains pour le soutien de leur pays à Israël.

Le Neon City Festival aura désormais en tête d’affiche DJ Alison Wonderland, le groupe de rock Neon Trees, l’auteur-compositeur-interprète Russell Dickerson et DJ Seven Lions. Le festival est prévu du 22 au 24 novembre.

USA TODAY a contacté mardi le festival de musique et les représentants de Macklemore et n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Macklemore a fait une remarque lors d’un festival pro-palestinien

Macklemore, de son vrai nom Benjamin Hammond Haggerty, a fait cette remarque anti-américaine lors du festival « La Palestine vivra pour toujours ». Il a interprété sa chanson pro-palestinienne « Hinds Hall ».

« Venez nous rejoindre pour une journée de célébration artistique et culturelle », selon le le site du festival. « Palestine Will Live Forever est un rassemblement d’artistes palestiniens, ainsi que d’artistes solidaires avec la Palestine, pour élever la communauté, sensibiliser et collecter des fonds pour les besoins humanitaires en Palestine. »

Macklemore a récemment collaboré avec des artistes palestiniens et a publié une suite à sa chanson « Hinds Hall » intitulée « Hinds Hall 2 ». Le morceau présente les artistes palestino-américains Anees et Amer Zahr, le rappeur né à Gaza MC Abdul et le LA Palestine Kids Choir.

« Hé Kamala, je ne sais pas si tu écoutes », dit Macklemore dans la chanson. « Mais arrêtez d’envoyer de l’argent et des armes, sinon vous ne gagnerez pas le Michigan/Nous ne nous engageons pas, et (juron) non, nous ne changeons pas de position. »

Macklemore est un partisan public de la Palestine et a partagé divers messages sur ses pages de réseaux sociaux pour soutenir le pays.

« Libérez la Palestine 🇵🇸… Le message est l’amour », a-t-il écrit en légende dans une publication Instagram du 24 décembre 2023.