MacKenzie Bezos avec son mari d’alors Jeff Bezos à Berlin en avril 2018. | Jörg Carstensen / alliance de photos via Getty Images

Qu’y a-t-il de si inhabituel dans la façon dont l’ex-femme de Jeff Bezos donne son argent? Sa vitesse.

L’une des personnes les plus riches du monde, MacKenzie Scott, a passé la fin de 2020 à donner environ 1 milliard de dollars par mois, un montant stupéfiant qui place une note élevée pour les milliardaires de la technologie en termes de vitesse.

Scott, l’ex-épouse du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a révélé mardi qu’elle avait fait don de 4 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois à un peu moins de 400 groupes à but non lucratif. Au cours de l’année écoulée, Scott est devenue l’une des philanthropes les plus généreuses publiquement, se séparant de 6 milliards de dollars et rehaussant son profil après son divorce record avec Bezos, la personne la plus riche du monde.

Scott a partagé plus tôt cet été qu’elle avait changé de nom de famille et avait déjà fait don de 1,7 milliard de dollars de sa fortune – des dons qui avaient déjà fait d’elle l’une des milliardaires du monde à donner son argent le plus rapidement, ce que même les milliardaires bien intentionnés ont du mal à faire. . Beaucoup des plus riches de l’industrie de la technologie, y compris ceux qui tentent de devenir de grands philanthropes, ont vu leur fortune croître encore plus en 2020.

Scott a explicitement souligné la double réalité en 2020 pour les milliardaires et le reste de l’Amérique alors que la pandémie ravage le pays et affecte particulièrement ses citoyens aux revenus les plus faibles. Ce genre de rhétorique est quelque chose que les milliardaires répugnent souvent à toucher lorsqu’ils font la publicité de leur philanthropie.

«Cette pandémie a été un boulet dévastateur dans la vie des Américains déjà en difficulté. Les pertes économiques et les résultats en matière de santé ont été pires pour les femmes, pour les personnes de couleur et pour les personnes vivant dans la pauvreté », a-t-elle écrit dans son article sur Medium. «Pendant ce temps, cela a considérablement augmenté la richesse des milliardaires.»

Scott, une romancière qui a fait référence à Emily Dickinson dans son annonce mardi, a joué un rôle central dans les premières années d’Amazon mais a gardé un profil bas avant son divorce d’avec Bezos en 2019. Scott a reçu 38 milliards de dollars dans cette scission, un trésor de guerre. qui est passé à plus de 60 milliards de dollars alors que le stock d’Amazon a grimpé en flèche au cours des deux années qui ont suivi.

Au fur et à mesure que cela s’est produit, Scott s’est de plus en plus mis aux yeux du public. Ses dons ont fait d’elle une porte-parole peu disposée et même improbable des milliardaires à donner leur argent à la hâte, plutôt que de stocker leur patrimoine dans des fondations privées ou des family offices ou en legs à leurs enfants. Quelques mois à peine après son divorce, Scott a signé le Giving Pledge – l’engagement de donner au moins la moitié de son argent – qu’elle et son mari, notoirement parcimonieux, avaient refusé de faire une fois mariés et qu’il n’a toujours pas fait lui-même. .

Scott a tiré le rideau mardi sur sa stratégie de don. Recode a déjà signalé qu’elle utilise au moins en partie un fonds conseillé par les donateurs – un véhicule controversé qui offre peu de transparence – et en collaboration avec le cabinet de conseil Bridgespan et son co-fondateur, Tom Tierney, pour la conseiller.

Scott a ajouté que son équipe avait envisagé de faire des dons à environ 6 500 organisations avant de les réduire à 384 groupes. Après cela, dit-elle, ils «se mettent hors de leur chemin».

«Non seulement les organisations à but non lucratif sont chroniquement sous-financées, mais elles sont également détournées de manière chronique de leur travail par la collecte de fonds et par les exigences de reporting lourdes que les donateurs leur imposent souvent», a-t-elle écrit. Elle a fait les choses différemment, disant aux organismes sans but lucratif qu’elle avait choisi que «la totalité de l’engagement serait payée d’avance et laissée sans restriction afin de leur offrir un maximum de flexibilité.»

Scott n’a pas divulgué les montants qu’elle a donnés à chaque organisation à but non lucratif, mais la liste comprend historiquement les collèges noirs, les banques alimentaires du pays (une cause également priorisée par son ex-mari) et les YMCA.