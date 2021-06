MacKenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos d’Amazon, donne 2,7 milliards de dollars

MacKenzie Scott dit qu’elle a donné une autre partie de sa fortune : plus de 2,7 milliards de dollars. Outre les 1,7 milliard de dollars annoncés en juillet 2020 et 4,2 milliards de dollars en décembre, Scott a maintenant donné environ 8,5 milliards de dollars en moins d’un an.

Scott, qui est l’ex-femme milliardaire de Jeff Bezos, a déclaré que l’argent ira à 286 organisations qu’elle a identifiées comme ayant un « impact élevé » dans des communautés et des catégories « sous-financées et négligées ». Son modèle de don – des dons directs sans conditions à des organisations sélectionnées par une équipe de conseillers – a fait d’elle une valeur aberrante dans le monde de la charité milliardaire.

Scott a annoncé les dons dans un article sur Medium, où elle a repoussé l’idée que les médias se concentrent sur elle personnellement lors de la couverture de cette nouvelle.

« Mettre les grands donateurs au centre des histoires sur le progrès social est une distorsion de leur rôle », a-t-elle écrit. « Il vaudrait mieux que les richesses disproportionnées ne soient pas concentrées dans un petit nombre de mains et que les solutions soient mieux conçues et mises en œuvre par d’autres. »

La longue liste de bénéficiaires comprend des écoles et des organisations dédiées aux arts, à l’autonomisation des femmes, à l’équité, à la lutte contre la discrimination et à la pauvreté mondiale. Les montants donnés n’ont pas été divulgués, mais l’Université de Floride centrale a annoncé qu’elle avait reçu 40 millions de dollars de Scott, ce qui était le don le plus important de l’histoire de l’école. Et le San Jacinto College a reçu 30 millions de dollars, qui seront utilisés pour fournir des frais de scolarité gratuits à des milliers de récents diplômés du secondaire des districts scolaires voisins.

« Nous [Scott, her husband, and her advisors] tentent tous de donner une fortune qui a été rendue possible par des systèmes ayant besoin de changement », a écrit Scott.

Il s’agit du troisième déblocage de fonds de Scott depuis que son divorce en 2019 avec le fondateur d’Amazon a fait d’elle l’une des personnes les plus riches du monde. Malgré sa générosité, Scott a encore gagné plus qu’elle n’a pu donner: les actions d’Amazon qu’elle a reçues dans son règlement de divorce de 38 milliards de dollars valent maintenant environ 60 milliards de dollars en raison du succès de l’entreprise pendant la pandémie, un reflet de la façon dont les personnes les plus riches dans le monde a personnellement bénéficié tandis qu’une grande partie du reste du monde a souffert.

Le style de philanthropie de la romancière diffère de celui de ses pairs riches, qui engagent généralement de grosses sommes d’argent pour créer des fonds et des fondations, qui prennent ensuite leur temps en faisant des dons relativement faibles. L’ex de Scott, par exemple, a promis 2 milliards de dollars pour lutter contre l’itinérance avec son Day One Families Fund, mais le fonds distribue environ 100 millions de dollars par an. Il a promis 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique par le biais du Bezos Earth Fund. En 2020, le fonds a distribué environ 800 millions de dollars. La fondation du fondateur d’Oracle, Larry Ellison, a été critiquée pour ne pas avoir tenu ses promesses à plusieurs reprises.

Scott n’a pas créé sa propre fondation philanthropique, mais a plutôt constitué une équipe – « une constellation de chercheurs, d’administrateurs et de conseillers », comme elle l’a dit dans son article Medium – pour identifier les organisations et les domaines qui, selon eux, pourraient faire le plus de bien. avec les fonds non affectés qu’ils ont reçus. Dans le passé, certaines des organisations qui ont reçu ses largesses ont été assez surprises, étant donné qu’elles n’avaient demandé aucune subvention. Certains pensaient même que les e-mails les informant qu’ils avaient été choisis étaient des arnaques.

Si cette méthode l’a clairement aidée à donner beaucoup d’argent très rapidement, elle est également controversée en raison de son manque de transparence. Les fondations doivent divulguer combien elles donnent et à qui elles le donnent ; Scott ne le fait pas. Pourtant, il est difficile de critiquer Scott lorsque ses dons ont largement dépassé ceux de ses collègues milliardaires.