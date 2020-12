Au cours de sa courte carrière en tant que l’un des principaux philanthropes du monde, MacKenzie Scott s’est démarquée par l’ampleur énorme de ses dons et aussi par sa rapidité, en faisant don de près de 6 milliards de dollars de sa fortune cette année seulement. Mme Scott, une auteure qui était autrefois mariée à Jeff Bezos, le fondateur et directeur général d’Amazon, a annoncé dans un Poteau moyen mardi qu’elle avait donné près de 4,2 milliards de dollars à 384 organisations au cours des quatre derniers mois seulement. Beaucoup de groupes se concentrent sur les besoins de base, y compris les banques alimentaires et la popote roulante, dans une année éprouvante pour des millions de personnes. «Cette pandémie a été un boulet dévastateur dans la vie des Américains déjà en difficulté», a écrit Mme Scott. «Les pertes économiques et les résultats en matière de santé ont été pires pour les femmes, pour les personnes de couleur et pour les personnes vivant dans la pauvreté. Pendant ce temps, il a considérablement augmenté la richesse des milliardaires. Des piliers comme le NAACP, Easterseals, Goodwill et Centraide ont fait la liste. Il en a été de même pour plus de 100 organisations distinctes du YMCA et du YWCA à l’échelle nationale, qui, comme de nombreuses organisations à but non lucratif, ont perdu d’énormes quantités de revenus, alors même que la demande pour leurs services a augmenté.

Et les petites organisations comme une organisation à but non lucratif prêteur de logement abordable au Minnesota et un groupe qui aide les gens rembourser leur dette médicale a également reçu des fonds. Le message de Mme Scott n’incluait pas les montants payés aux organisations individuelles, mais il indiquait que la somme totale engagée était payée d’avance et sans restriction, ou «sans condition», comme elle l’a dit. Morgan State University, une université historiquement noire de Baltimore, annoncé qu’elle avait reçu 40 millions de dollars, le plus gros don privé de l’histoire de l’institution. Mme Scott a déclaré que l’argent était allé à des groupes dans les 50 États, à Washington et à Porto Rico. Chuck Collins, directeur de la Charity Reform Initiative à l’Institute for Policy Studies, a déclaré que, du moins en termes de subventions annoncées publiquement, il ne pouvait penser à personne qui en avait donné plus cette année. « Elle répond avec urgence au moment présent », a déclaré M. Collins. «Vous pensez à toutes ces fortunes technologiques, ce sont les grands perturbateurs, mais elle perturbe les normes autour de la philanthropie milliardaire en agissant rapidement, sans créer une fondation privée pour que ses arrière-petits-enfants donnent de l’argent», a ajouté M. Collins.