MacKenzie Scott, philanthrope, auteur et ancienne épouse du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a annoncé qu’elle avait donné 4,1 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois à des centaines d’organisations dans le cadre d’une promesse de don qu’elle avait annoncée l’année dernière.

Scott a annoncé mardi sa philanthropie à l’époque de la pandémie dans un article de Medium, a rapporté le Seattle Times. Elle a décrit le coronavirus pandémie comme «une boule de démolition dans la vie des Américains déjà en difficulté», et a noté que cela a été pire pour les femmes, les personnes de couleur et ceux qui vivent dans la pauvreté.

«Pendant ce temps,» écrit-elle, «cela a considérablement augmenté la richesse des milliardaires».

Après avoir fait don de 1,68 milliard de dollars à 116 organisations à but non lucratif, universités, groupes de développement communautaire et organisations juridiques en juillet dernier, Scott a demandé à une équipe de conseillers de l’aider à «accélérer» ses dons 2020 avec une aide immédiate à ceux qui sont financièrement ravagés par la pandémie.

Elle a déclaré que l’équipe avait utilisé une approche axée sur les données, identifiant les organisations dotées d’un leadership et de résultats solides, en particulier dans les communautés où l’insécurité alimentaire, l’iniquité raciale et les taux de pauvreté sont élevés, «et un accès limité au capital philanthropique».

Scott et son équipe ont commencé avec 6 490 organisations, en ont recherché 822 et en ont mis 438 «en attente pour le moment», en attendant plus de détails sur leur impact, leur gestion et la manière dont ils traitent les employés ou les membres de la communauté.

Au total, 384 organisations dans 50 États, Porto Rico et Washington, DC, partageront 4 158 500 000 dollars en dons, notamment des banques alimentaires, des fonds de secours d’urgence «et des services de soutien pour les plus vulnérables». D’autres organisations s’attaquent aux «inégalités systémiques à long terme qui ont été aggravées par la crise», telles que l’allègement de la dette, la formation professionnelle, le crédit et les services financiers pour les communautés sous-financées et l’éducation pour les personnes historiquement marginalisées et mal desservies. L’argent soutiendra également des fonds de défense juridique «qui s’attaquent à la discrimination institutionnelle».

L’organisation de l’État de Washington Craft3, une institution financière de développement communautaire (CDFI) axée sur l’investissement dans des entreprises appartenant à des personnes de couleur, y compris des propriétaires noirs et autochtones, a reçu 10 millions de dollars. C’est l’un des nombreux CDFI à l’échelle nationale à recevoir un investissement de Scott.

«Nous sommes extrêmement honorés de la reconnaissance qui accompagne ce cadeau sans précédent. Les institutions financières de développement communautaire sont la première ligne d’une finance inclusive et équitable aux États-Unis », a déclaré Adam Zimmerman, président-directeur général de Craft3, dans un communiqué.

Scott a noté qu’elle était «loin d’avoir rempli» sa promesse de don et a exhorté les autres à suivre son exemple de toutes les manières possibles: du temps, une voix ou de l’argent