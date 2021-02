Mackenzie, l’épouse de Ryan Edwards, de maman adolescente, a écrit sur « se précipiter dans l’obscurité » dans ses histoires Instagram.

Le couple s’est disputé avec Bookout Maci sur elle et le fils de Ryan, Bentley.

Mackenzie a écrit dans ses histoires: « Peut-être que nous n’étions pas censés nous précipiter dans l’obscurité, mais apprendre à y voir. »

Hier, elle a publié dans ses histoires Instagram: « Ne pas divertir l’énergie négative.

«Certaines situations mettront votre patience à rude épreuve et essaieront de vous faire réagir de manière excessive, de trop réfléchir et de réagir à des choses qui ne méritent pas votre force vitale.

« Votre attention est votre pouvoir. Ne nourrissez pas ce qui n’ajoute pas de valeur à votre vie. Conservez votre énergie. »

Les messages de Mackenzie sont peut-être venus en réponse à la menace de Maci de tweeter « petits commentaires de pute » à propos d’elle et de Ryan.

Mardi soir, Maci a tweeté: « Je voulais vraiment publier des commentaires de ‘petite salope’ (et hilarants), mais j’attendrai qu’ils puissent me dire la définition de ‘petite’ sans la googler et la lire à haute voix. »

Son tweet a suivi Ryan l’appelant « méchante » dans l’épisode de cette semaine de la longue Série de télé-réalité MTV.

La colère de Ryan était en référence à son fils et à celui de Maci, Bentley, ne pas assister à son demi-frère Anniversaire de Jagger chez son père mais à la place aller à la fête chez ses grands-parents.

Il partage Jagger, deux ans, et sa fille Stella, une, avec Mackenzie.

Bentley avait établi des limites avec son père, notamment en choisissant de ne pas visiter la maison et en demandant à son père d’assister à des séances de thérapie avec lui.

Ryan n’a pas encore accepté de lui rendre visite pour des sessions conjointes.

Bentley a dit à sa mère: « Je ne l’ai pas vu depuis toujours, et ce serait juste un grand saut de ne pas le voir, puis d’aller directement chez lui … »

En plus de Bentley, 12 ans, Maci partage sa fille, Jayde, cinq ans, et son fils Maverick, cinq ans, avec son mari Taylor McKinney.

