Mackenzie, la femme de la star de Teen Mom, Ryan Edwards, publie une note énigmatique sur «ceux qui ne peuvent pas vous supporter» au milieu de la querelle de Maci Bookout

L’épouse de la star de TEEN Mom, Ryan Edwards, Mackenzie, a publié une note énigmatique destinée à « ceux qui ne peuvent pas vous supporter ».

Lui et sa femme Mackenzie se sont disputés avec Maci Bookout, avec qui il partage pendant des années son fils Bentley, âgé de 12 ans.

L’épouse de Ryan Edwards, Mackenzie, a partagé un message crypté sur Instagram[/caption]

Le message s’adressait à « la personne qui ne peut pas te supporter »[/caption]

En postant sur Instagram, elle a partagé une photo d’une citation qui disait: « Personne ne vous regarde plus fort que la personne qui ne peut pas vous supporter. »

Maci, 29 ans, a jeté de l’ombre sur le jeune de 24 ans, plus tôt dans la semaine en sortir des t-shirts « petite b***h » – une fouille à l’insulte que Mackenzie lui a déjà lancée.

Au milieu de leur dispute en cours, Mackenzie a publié des choses qu’elle « ne peut pas changer » ce mois-ci.

Le Ados Maman OG La star a partagé une citation sur ses histoires Instagram qui disait: « Aujourd’hui, je laisse tomber tout ce que je ne peux pas changer. »

En février, Mackenzie et Ryan avaient s’en est pris à Maci après le fils de Ryan, Bentley, 12 ans, a refusé d’assister à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger.

Le MTV star a déclaré à l’époque: « Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants, et ils ne méritent pas ça.

« C’est une chose d’être une petite salope, d’accord, mais quand vous incluez mes enfants, ce n’est pas d’accord avec moi. »

Maci riposté en tweetant à l’époque: « Je voulais vraiment poster des commentaires ‘petits salopes’ (et hilarants).

« Mais j’attendrai qu’ils puissent me dire la définition de » petit « sans la rechercher sur Google et la lire à haute voix. »

Ryan et Mackenzie et Jen et Larry ont tous été coupés de Teen Mom OG après la confrontation explosive à la réunion.

Maci et Ryan sont des ex et partagent un fils de 12 ans appelé Bentley[/caption]

Ryan Edwards/Instagram

Il est maintenant avec sa femme Mackenzie, qui a un fils appelé Hudson issu d’une relation passée[/caption]