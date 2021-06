Mackenzie, la femme de la star de Teen Mom, Ryan Edwards, a l’air méconnaissable alors qu’elle refait surface dans une nouvelle vidéo

Mackenzie, la femme de la star de TEEN Mom, Ryan Edwards, avait l’air méconnaissable alors qu’elle refait surface dans une nouvelle vidéo Instagram.

L’ancienne star de télé-réalité s’est entretenue avec les fans sur ses histoires Instagram présentant une nouvelle coiffure.

Mackenzie présentait une nuance de cheveux bruns plus foncés par rapport à sa teinte blonde sale habituelle alors qu’elle se préparait à faire des courses.

La maman de trois a montré le nouveau look plus tôt ce mois-ci sur Instagram où elle a coiffé ses longs cheveux en vagues.

Mackenzie, qui est mariée au bébé papa de Maci Bookout, Ryan, semblait également avoir une mâchoire plus mince dans la vidéo qu’elle a publiée dans ses histoires Instagram.

Elle s’était empressée de discuter avec ses abonnés sur les réseaux sociaux des cadeaux pour la fête des pères et avait demandé: « Qu’est-ce que vous obtenez l’homme pour la fête des pères qui a tout? », Avant de donner quelques suggestions.

Maci, 29 ans, partage un fils, Bentley, 12 ans, avec Ryan.

Elle est également la mère de Maverick, quatre ans, et de Jayde, cinq ans – ses enfants avec son mari Taylor McKinney.

Ryan et Mackenzie sont les parents de Jagger, deux ans, et de Stella, un an.

Maci était récemment accusé d’avoir fait virer Ryan, 33 ans, et sa femme Mackenzie de MTV après une explosion à la réunion.

Ryan, Mackenzie et ses parents Jen et Larry, ont tous été coupés de Maman ado après que Taylor se soit affronté avec Larry lors de la réunion.

Pendant le tournage, Taylor et Larry au carré les uns aux autres alors que leur dispute sur la parentalité de Ryan avec son fils Bentley menaçait de devenir physique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Ryan était sobre après des années de toxicomanie, Taylor a répondu : « Non, je ne le pense pas. C’est notre avis. »

« C’est basé sur le moment où il se présente à quelque chose ou lorsque vous le voyez assis là dans une scène et qu’il a du mal à garder les yeux ouverts. Ce n’est pas un endroit où je me sens en sécurité pour envoyer notre fils avec ce gars. »

Larry a crié : « Attends. Vous avez dit que nous mettons [Bentley] dans une situation dangereuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n’arriverait jamais. Jamais. »

Taylor a sauté du canapé et a riposté: « Ne vous opposez pas à moi! »

Maci s’est également disputé avec Mackenzie, jetant de l’ombre sur le joueur de 24 ans en sortie des t-shirts « Petty b *** h » dans une fouille à l’insulte que Mackenzie lui a déjà lancée.

Elle s’est moquée de Mackenzie en vendant un t-shirt à logo « Petty B *** h » à 26,95 $ de sa société de vêtements Things That Matter.

En février, Mackenzie et Ryan avaient s’en est pris à Maci après le fils de Ryan Bentley a refusé d’assister à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger.

Mackenzie a déclaré à l’époque: « Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants, et ils ne méritent pas ça.

« C’est une chose d’être une petite salope, d’accord, mais quand vous incluez mes enfants, ça ne me convient pas. »

Maci riposté en tweetant à l’époque: « Je voulais vraiment poster des commentaires ‘petits salopes’ (et hilarants).

« Mais j’attendrai qu’ils puissent me dire la définition de » petit « sans la rechercher sur Google et la lire à haute voix. »