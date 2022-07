Mackenzie et Josh McKee de Teen Mom se sont séparés après 12 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Ancien Maman adolescente OG étoile Mackenzie McKee est une mère célibataire. La mère de trois enfants, âgée de 27 ans, a confirmé qu’elle s’était séparée de Josh McKee29 ans, après 12 ans de mariage dans une longue et sincère déclaration à Celebuzz. « Je viens d’une partie très profonde, brute et vulnérable de mon cœur… la vie est folle. Toute notre vie s’est déroulée sous les projecteurs », a commencé Mackenzie dans sa déclaration. « J’entre dans une toute nouvelle vie et un nouveau moi. Les choses sur lesquelles j’avais l’habitude de pleurer sont maintenant une promenade dans le parc. Je suis tellement reconnaissante pour les 12 dernières années avec Josh et ce qu’ils m’ont appris. Josh et moi sommes tous les deux encore jeunes avec une vie entière devant nous. Et je ne souhaite rien d’autre que la paix et le bonheur pour lui et son avenir. Chacun a sa propre histoire, et celle-ci est la mienne.

L’ancien de MTV a ensuite subtilement blâmé Josh pour la raison pour laquelle leur union s’est effondrée. “L’ancien moi aurait publié une histoire sur l’horreur de Josh, ce qu’il a fait et pourquoi ce mariage se termine”, a-t-elle noté. «Le nouveau moi comprend que nous nous éloignons tous les deux de cela avec de profondes cicatrices et que nos enfants nous aiment tous les deux malgré la douleur que nous nous sommes infligée. Nous sommes humains, nous sommes tous humains sur cette terre essayant juste de le faire. Elle a en outre confirmé qu’elle ne partagerait pas plus de détails sur leur séparation car elle estimait qu’il ne serait pas “juste” de raconter “sa version” de l’histoire, bien qu’elle ait pris un autre coup à son ex. « Étais-je une épouse parfaite ? » a demandé Mackenzie. “Non. Mais je ne prétends pas non plus que Josh était un bon mari.

Mackenzie a également donné un aperçu de la façon dont elle a finalement trouvé le courage de s’éloigner de Josh. « Nous, les femmes, ne partons pas tant que nous ne sommes pas prêtes. Jusqu’à ce que nous puissions nous réveiller, remarquer que le café ne sent pas bon et que quelque chose ne va pas. C’était mon mariage. Mais mon mariage est tout ce que j’ai connu depuis que je suis adolescente », a-t-elle expliqué. “Quand ce changement s’est produit quand j’ai su que j’allais partir, tout mon monde a changé. Je n’étais pas triste, je n’étais triste pour rien, je n’étais pas en colère, je n’étais pas déprimé. J’ai retrouvé mon pouvoir en tant que femme qui connaît enfin sa valeur personnelle. Et j’étais finalement tellement épuisée que j’en avais fini, et tout ce qui m’avait blessé ces 5 dernières années avait disparu”, a-t-elle poursuivi. “Je ne m’en soucie plus.”

Elle a conclu sa longue confirmation de rupture en réfléchissant au “long chemin à parcourir” pour elle et Josh, mais a noté qu’elle ne regrettait pas sa décision. « C’est difficile de partir et de devenir mère célibataire. Mais c’est plus difficile de rester et de vivre les seuls jours que Dieu m’a donnés en me faisant dire par quelqu’un que j’aimais que je n’étais rien dans cette vie », a-t-elle déclaré de manière poignante. « Je suis une femme libre d’esprit et axée sur les objectifs. Et cela a commencé à m’être enlevé jour après jour où j’étais si faible que je ne pouvais même pas me regarder dans le miroir et me dire assez AM.

Mackenize a également confirmé son statut de célibataire sur Instagram le 26 juillet. “Je brise mon silence à propos de Josh et j’ai fini”, a-t-elle écrit à côté de deux photos d’elle et de Josh. “Je le respecterai toujours en tant que père de mes enfants mais il est temps pour moi de trouver mon bonheur.”

Mackenzie a attiré l’attention du public pour la première fois après son apparition sur 16 et enceinte en 2011, puis a continué son passage à la télé-réalité via Maman adolescente OG. Bien que son mariage avec Josh ait duré plus d’une décennie, la conduite n’a pas toujours été fluide et certaines des complications de leur mariage ont été diffusées sur Maman adoy compris un scandale de tricherie.

Mackenzie a laissé tomber deux allusions que les fans aux yeux d’aigle ont attrapées récemment, ce qui leur a fait supposer que son mariage pourrait être terminé pour de bon. Tout d’abord, le 20 juillet, elle a tweeté trois photos d’elle-même en train de faire la fête avec des amis avec la légende “27 ans et vivre la vie pour la toute première fois”. Trois jours plus tard, elle s’est plainte de sortir ensemble. “Le monde des rencontres est fou les gars… ces hommes jouent ici. Je suis hors de ce jeu depuis bien trop longtemps », a-t-elle déclaré. tweeté.

27 et vivre la vie pour la toute première fois 😝 pic.twitter.com/M5v8qSYJ5q – Mackenzie Douthit (@DouthitKenzie) 20 juillet 2022

De plus, elle s’est rendue sur TikTok le 24 juillet pour assembler un clip tendance d’un groupe de filles réagissant joyeusement à ce qui est censé être une nouvelle passionnante. Du côté de Mackenzie de la vidéo, elle s’est montrée en train de faire la lessive et a écrit “Je suis finalement partie.” au fil de la vidéo.

@mackenziemckee1 #duo avec @imlacikaysomers ♬ son original – ImLacikaysomers

Josh semblait également faire allusion à une rupture, mais le rendait un peu moins évident. Il a partagé un selfie miroir le 22 juillet pour montrer ses bras et son torse déchirés et a écrit : “La douleur vaut la croissance !!!” dans la légende. Son alliance était visiblement absente de la photo. Bien que la légende puisse certainement concerner ses progrès en matière de forme physique, quelques fans se sont rendus dans la section des commentaires pour remettre en question son statut relationnel.

Mackenzie et Josh partagent trois enfants : Gannondix; Jaxie8 et Broncs5. Au moment d’écrire ces lignes, Josh a toujours le mot “mari” répertorié dans sa bio Instagram, et ils apparaissent tous les deux dans les flux de l’autre.