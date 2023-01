Mackenzie Crook révèle son intention d’écrire un tout nouveau drame après le succès de Worzel Gummidge et The Detectorists

IL A transformé un épouvantail et un étrange groupe de chasseurs de trésors en médailles d’or à la télévision – maintenant MACKENZIE CROOK veut mettre le bandit Dick Turpin au centre de la scène.

L’acteur a récemment réussi à redémarrer Worzel Gummidge pour la BBC et avec Detectorists.

Bbc

Crook a eu beaucoup de succès avec son redémarrage de Worzel Gummidge[/caption] Getty

Mackenzie a dit qu’il conviendrait à Dick Turpin car ils sont tous les deux “des hommes minces et nerveux”[/caption] Bbc

Les fans ont été ravis du retour des Decoristes pour un spécial Noël[/caption]

Mais il ne compte pas s’arrêter là et a écrit un nouveau scénario basé sur le voleur et tueur du XVIIIe siècle.

Mackenzie m’a dit : « J’adorerais raconter la véritable histoire d’un homme dont la réputation a été quelque peu romancée.

“La vérité est que Dick Turpin était un voleur vicieux et un drame à son sujet me donnerait la chance de remettre les pendules à l’heure.”

Turpin, qui a été pendu en 1739, est célèbre pour ses exploits, notamment monter son cheval Black Bess de Londres à York en une seule nuit, il offrira donc beaucoup de matière pour le scénario.

Mackenzie a admis qu’il pouvait également jouer le rôle principal, car ils étaient tous les deux «des hommes minces et nerveux».

Mais il a déclaré que le jeu d’acteur est devenu moins attractif ces dernières années et a ajouté: «Je me dirige davantage vers l’écriture en ce moment, plutôt que vers la performance.

« Jouer peut être frustrant à cause du temps qu’il faut attendre pour filmer ses scènes.

“Être créatif en tant qu’écrivain, que ce soit sur Worzel Gummidge, Detectorists ou l’un des nouveaux projets sur lesquels je travaille, m’a donné plus de satisfaction ces dernières années.”

Cela vient après que les fans aient été ravis du retour des Dectorists pour un spécial de Noël.

Après trois séries, il semblait que la douce série de la BBC sur un groupe de chasseurs de trésors s’était terminée en 2017.

Mackenzie a ajouté: “J’ai dit à titre d’essai que c’était parce que nous les avions laissés dans un endroit si charmant, et j’ai pensé que je ne les dérangerais plus à moins que je ne pense à une bonne histoire. Et une m’est venue à l’esprit.