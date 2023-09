Mackenzie Aldridge de CL South connaît sa meilleure saison pour le cross-country de l’est de l’Illinois – Shaw Local

La première partie de la carrière de cross-country de Mackenzie Aldridge dans l’est de l’Illinois a connu quelques interruptions en raison de blessures.

« C’est en quelque sorte notre problème tout au long du chemin », a déclaré l’entraîneur-chef de l’EIU, Erin Howarth.

Aldridge, diplômée de Crystal Lake South, a ouvert sa saison senior le 1er septembre de manière impressionnante avec le titre individuel dans la course de 5 kilomètres Walt Crawford Open de l’EIU. Le temps gagnant d’Aldridge de 18 minutes et 9,2 secondes était 15 secondes d’avance sur la deuxième place et près de 20 secondes plus rapide que son précédent record personnel.

« C’était une énorme communication pour elle », a déclaré Howarth. « Cela a mis du temps à venir. Nous sommes plutôt satisfaits de sa situation et sa confiance est assez élevée.

Aldridge a remporté les honneurs de cross-country de la première équipe All-Ohio Valley Conference l’automne dernier et les honneurs de la première équipe lors de la saison de printemps sur piste extérieure au 10 km.

« Elle continue simplement sa génialité du printemps », a déclaré Howarth. « Elle sait qu’elle n’a jamais été physiquement dans cette position auparavant. »

Grâce à sa bonne santé, les possibilités d’Aldridge cette saison sont illimitées.

« Elle veut se donner une chance de remporter la conférence, et elle veut se donner une chance de frapper à la porte de [NCAA] toutes les régions », a déclaré Howarth. « Elle a certainement le potentiel. »

Le 5 septembre, elle a remporté les honneurs de coureuse de la semaine OVC.

La saison dernière, elle s’est classée 137e au championnat régional de la NCAA en 22:14,4 sur 6 kilomètres. Participer à de grandes courses et courir en tête du peloton lors de compétitions sur invitation a permis à Aldridge de réaliser qu’elle s’intégrait parfaitement.

« Elle ne veut pas être sous les feux de la rampe », a déclaré Howarth. « Parfois, même en tête d’une course, on se demande ‘Est-ce que j’ai ma place ici ?’ C’était amusant de la voir grandir dans ce domaine. C’est tout nouveau pour elle, mais le développement mental et physique depuis la première année jusqu’à maintenant a été fantastique.

Le temps victorieux d’Aldridge à la compétition EIU est près de 40 secondes plus rapide que le deuxième temps rapide parmi tous les coureurs OVC cette saison.

Adam Swanson, coureur de l’Université Eastern Illinois, diplômé de Dundee-Crown. (Photo fournie par l’Université Eastern Illinois)

Dans la course masculine du 1er septembre, Adam Swanson, diplômé de Dundee-Crown, a été le champion individuel de l’EIU.

Sénior de cinquième année, Swanson a remporté la course masculine de 8 km en 25: 01,8, soit 6 secondes plus rapide que le deuxième.

Les plus grands moments forts de Swanson à Eastern ont été sur la piste. Il est six fois lauréat All-OVC dans les saisons intérieure et extérieure, souligné par une mention honorable All-American dans le 800 extérieur.

« Il s’est rendu compte : ‘Je peux être doué dans ce domaine.’ Je dois juste être un peu plus courageux au début et un peu plus agressif [at the start of races],’», a déclaré Howarth. « Il réalise qu’il peut être en tête de n’importe quelle course à laquelle nous participons toute la saison. »

Le temps de Swanson au 8 km le classe au premier rang de la Ohio Valley Conference avec près de 30 secondes, ce qui prouve qu’il pourrait terminer la saison à la plus grande course du pays.

« Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas tenter sa chance aux championnats nationaux », a-t-il déclaré.

Les Huskies remportent la victoire n°1 pour Parys : Sondra Parys, diplômée de Prairie Ridge, a guidé l’équipe féminine de volleyball du nord de l’Illinois vers la première victoire de sa carrière d’entraîneur-chef le 1er septembre, une victoire 3-2 contre Caroline du Nord-Wilmington.

Parys a repris le poste de NIU en décembre après cinq ans en tant qu’entraîneur adjoint à l’Université Loyola de Chicago.

Les Huskies (1-8) participent au tournoi du nord de l’Iowa ce week-end avant de commencer le match de la Mid-American Conference la semaine prochaine contre Bowling Green.

Le 26 août, NIU a établi un record de fréquentation du volleyball du Convocation Center lorsque 1 468 fans ont assisté à la défaite 3-1 de l’équipe contre l’Illinois.

Otto a des records : Le passeur Jayden Otto (Prairie Ridge) a récemment franchi deux jalons en tant que joueur de volleyball universitaire de cinquième année.

Étudiant diplômé de la D-II Palm Beach Atlantic University en Floride, Otto a établi un record scolaire avec 68 passes décisives lors d’une défaite 3-2 le week-end dernier contre l’Université Wheeling.

Le 1er septembre, elle a dépassé les 3 000 passes décisives en carrière avec 27 passes décisives lors d’une victoire 3-0 contre l’Université Shepherd. Otto, qui en est à sa deuxième saison à Palm Beach Atlantic, a commencé sa carrière au DI Eastern Michigan.

Cette semaine, elle se classe 30e au niveau national avec 10,19 passes décisives par set. Otto se classe deuxième de l’équipe avec neuf as de service pour le Sailfish (4-3).

Chef Dubuque : Dalton Wood, diplômé de Richmond-Burton et demi défensif junior du D-III Dubuque, est le meilleur plaqueur de l’équipe (16) après deux matchs.

Le junior a réussi 12 plaqués, une interception et trois passes décisives lors d’une défaite de 28-28 le 2 septembre contre Wittenberg.

Le secondeur de deuxième année Brock Wood, le frère de Dalton, a réussi quatre plaqués, dont un pour défaite cette saison.

Barry Bottino écrit sur les athlètes universitaires locaux pour le Northwest Herald. Écrivez-lui à [email protected] et suivez @BarryOnCampus sur Twitter.