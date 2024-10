MacKay-Lyons Sweetapple crée une maison elliptique dans l’Ouest américain

Les conditions extrêmes du site ont motivé la conception de House at 9,000 Feet, une habitation arrondie réalisée par MacKay-Lyons Sweetapple Architects dans l’Ouest américain, soutenue par des pilotis et accessible via un pont.





La résidence de ski est située dans un endroit inconnu de la région Intermountain, à l’ouest des États-Unis. Le nom du projet – Maison à 9 000 pieds – vient du perchoir de la maison au sommet d’une montagne à 9 000 pieds (2 743 mètres) au-dessus du niveau de la mer.

Conçu par MacKay-Lyons Sweetapple Architectesbasée en Nouvelle-Écosse, la maison répond aux conditions et au climat « extrêmes » du site.

« Une pente de 30 pour cent à travers le site combinée à des chutes de neige annuelles de 40 pieds, a abouti à une stratégie consistant à » faire flotter « le bâtiment sur pilotis et à y accéder via un pont », a expliqué l’équipe.

Dans la forme, la forme du bâtiment est une « ellipse extrudée » qui repose sur des pilotis et une boîte en béton.

Le long de l’élévation d’entrée, la longue masse arrondie – qui s’étend sur 30 mètres de longueur – est reliée à une boîte inclinée vers le bas.

La maison est principalement dotée d’une charpente en acier.

« Compte tenu des contraintes d’accès au chantier, la quantité de béton a été réduite au minimum », a indiqué l’équipe. « À l’exception du noyau en béton, il s’agit d’une structure en forme de pont à charpente d’acier, soutenue par des colonnes en acier. »

Pour le revêtement, l’équipe a choisi du cèdre rouge aux tons chauds. Le long de l’élévation sud, une coupe horizontale dans l’enceinte incurvée fait place à une fenêtre de 88 pieds de long (27 mètres).

« L’exposition sud offre des vues spectaculaires sur la vallée en contrebas et sur les sommets des montagnes voisines, ainsi qu’une stratégie solaire passive », a déclaré l’équipe.

La route menant au site est plus haute que la maison, de sorte qu’à leur arrivée, les visiteurs regardent par-dessus le toit le paysage accidenté.

Le pont, en acier perforé, permet aux piétons et aux voitures d’accéder à la maison à trois niveaux, qui s’étend sur 5 500 pieds carrés (511 mètres carrés).

Le niveau supérieur de la maison contient le garage et l’espace mécanique. Un escalier éclairé par une verrière descend jusqu’au niveau principal, où l’on pénètre dans un hall bas.

Un côté du rez-de-chaussée abrite la zone publique : une cuisine, un coin repas et un salon, qui se connectent à une terrasse couverte orientée vers l’ouest et offrant une vue saisissante sur le coucher du soleil.

La grande salle comprend un plafond incurvé et en flèche enveloppé de cèdre, ainsi qu’un élément de séparation en pierre ollaire, qui sert d’îlot de cuisine et intègre également une cheminée et un magasin à bûches.

Le revêtement de sol est en frêne blanc, que l’on retrouve dans toute l’habitation.

L’autre côté du niveau principal contient la chambre principale et une salle multimédia.

Au-dessous du rez-de-chaussée se trouve un étage partiel, enfermé dans la boîte en béton. Cet espace comprend deux chambres et un espace « skis aux pieds », où les visiteurs peuvent retirer leur matériel et le ranger.

Dans l’ensemble, la maison vise à minimiser les perturbations du paysage.

« L’éthique environnementale qui anime ce projet minimaliste est de toucher la terre avec légèreté », a déclaré l’équipe.

MacKay-Lyons Sweetapple Architects a réalisé un certain nombre d’habitations dans des décors naturels spectaculaires, notamment une cabane à pignon en Nouvelle-Écosse surélevée pour la protéger des ondes de marée et une série de cabanes de ski recouvertes de cèdre dans l’Utah qui forment une retraite. pour les entrepreneurs créatifs.

La photographie est de Nicolas Lehoux.

Crédits du projet :

Architecte: Mackay-Lyons Sweetapple Architectes

Équipe d’architectes : Brian Mackay-Lyons (responsable de la conception), Matthew Bishop (chef de projet), Izak Bridgman, Alastair Bird, Isaac Fresia, Ben Fuglevand, Sawa Rostkowska, Diana Carl, Jesse Martyn, Lucas McDowell, Jennifer Esposito

Ingénieur structure : Ingénieurs en structure Blackwell

Ingénieur mécanique : Harris Dudley Co.

Ingénieur électricien : BNA Conseil

Ingénieur civil : Consultants civils Talisman

Géotechnologie : Intermountain Geoenvironmental Services Inc

Entrepreneur: Constructeurs de périphérie

Croquis : Brian Mackay-Lyons

Oeuvres : Matthieu évêque