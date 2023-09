TLa balle jaillit du bunker et vole vers le green. Jordan Spieth lève la main pour lui ordonner de s’arrêter. Le ballon s’arrête. Spieth fait un petit signe de tête de contentement, accepte son putter des mains du caddy Michael Greller et commence à se ressaisir avant le putt de quatre pieds qui réduira de moitié le 9e trou.

C’est dans des moments comme ceux-là qu’on se rend compte que Spieth n’est pas comme les autres golfeurs. La plupart des joueurs aboient contre leur balle en vol, l’exhortant à « s’asseoir » ou à « se lever » comme s’il s’agissait d’un chien errant. Spieth, lui, lui murmure à voix basse, le cajole et l’encourage, comme pour lui dire : « Allez, mon pote, tu peux le faire. » Et dans ses moments les plus sublimes, on peut avoir l’impression que Spieth et le bal sont presque comme des partenaires de danse, maître et élève, l’un menant et l’autre suivant fidèlement.

La chaleur de ce samedi après-midi est lente et persistante. Le public local fait une sérénade tapageuse à Tommy Fleetwood dans le groupe devant et Rory McIlroy dans le groupe derrière, mais ce match semble en quelque sorte plus sobre et intime. Comme Spieth et son partenaire, Justin Thomas, Justin Rose et Robert MacIntyre sont des joueurs mesurés, des joueurs méthodiques, des joueurs qui tentent de s’enfermer dans une bulle. À un moment donné, Rose est accroupie sur un putt et doit demander à Spieth, qui contemple son propre putt dans un état de concentration zen, de sortir de son champ de vision.

Et, à petit degré, les États-Unis progressent. Sam Burns et Collin Morikawa ont pris fermement le premier pneu, et Max Homa et Brian Harman prennent les devants dans le second. Alors que les tableaux d’affichage commencent à s’éclairer d’un rouge inconnu, ce match commence à ressembler au pivot de l’après-midi, au baroud d’honneur de l’Amérique. Si ce match passe également au rouge, alors le retour aura vraiment lieu, et franchement, ce qui se passera après cela est à deviner.

En bref, c’est l’heure des grandes actions et des grandes personnalités. Spieth, Thomas et Rose ont remporté six tournois majeurs à eux deux et ont tous passé du temps au numéro 1 mondial. MacIntyre, quant à lui, est le joueur le moins bien classé de la compétition qui n’est pas un génie suédois bizarre. Il est entré dans cette Ryder Cup grâce à une 55e place, une 45e place et un cut manqué. Il a peu d’expérience en matchplay et n’a jamais gagné sur le PGA Tour. Vendredi, lui et Rose ont eu un peu de chance de gratter la moitié après l’implosion de Homa et Wyndham Clark tout au long du tronçon. Et donc la dernière chose à laquelle on s’attend à ce stade est ce qui se produit réellement. L’homme qui sauvera la journée de l’Europe est le numéro 55 mondial qui vit toujours près de sa mère à Oban.

MacIntyre ressemble à un joueur qui craint de perdre son équilibre à tout moment. Il accueille le ballon avec une routine longue et élaborée, balançant le club devant ses yeux pendant plusieurs secondes. Il aborde les putts avec un drôle de petit mélange frontal. Les foules semblent l’adorer, mais il ne les reconnaît jamais. En effet, quiconque fait éclater sa bulle de concentration risque de recevoir un mot laconique. « À tout moment aujourd’hui, monsieur », a-t-il soufflé à un photographe qui traînait en position alors qu’il alignait une puce.

Justin Rose et l’équipe européenne célèbrent sur le green 16 après le putt la victoire contre Jordan Spieth et Justin Thomas. Photographie : David Cannon/Getty Images

Mais le rythme imposant du match a également mis en valeur ses atouts. Et après avoir connu des difficultés sur les neuf premiers, MacIntyre a commencé à paraître plus à l’aise après le virage. Au 13e par trois, il a envoyé un délicieux fer à six pieds. C’était un putt de descente délicat, refluant de gauche à droite, et alors que la balle tombait, MacIntyre serra les poings sur ses côtés, poussa un hurlement et savoura le soulagement et la jubilation d’un homme qui, après 31 trous dans sa carrière à la Ryder Cup, avait a finalement laissé sa marque.

Spieth, pour sa part, murmurait contre la disparition de la lumière. Cela a été quelques jours douloureux pour lui, un rappel à quel point il a régressé depuis ce sommet idyllique de 2015-2017, et alors qu’il contournait Marco Simone dans la chaleur écoeurante, il était clair que quoi qu’il essayait de faire, dites au bal, il n’écoutait plus. Sa conduite a été épouvantable toute la semaine. Il ne semble plus avoir confiance en lui pour se sortir du pétrin. Et même si Thomas a parfois réussi à le renflouer, un seul demi-point en trois matches semble être un reflet assez juste de sa contribution.

Voici la beauté de la Ryder Cup en un seul cliché : une compétition qui fait des héros les plus doux et vice versa. Spieth est l’un des plus grands joueurs de sa génération, l’une des véritables stars du sport, un homme à la fois craint et vénéré. MacIntyre n’est pas un nom familier, c’est le joueur le moins salué de son équipe, et il ne jouera peut-être jamais une autre Ryder Cup. Mais ici, sur la plus grande scène de sa vie, il a construit quelque chose qui durera.