Maci Bookout parle de la relation de Ryan Edwards et de son fils Bentley – Hollywood Life

Teen Mom: Le prochain chapitre étoile Maci Bookout parle de son ex Ryan Edwards‘ la prison à vie, des mois après son arrestation pour avoir violé son ordonnance d’éloignement contre son ex-épouse, Mackenzie Edwards. Dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa VieMaci détaille également comment sa relation avec leur fils de 14 ans Bentley a été affecté par ses récents démêlés avec la justice. Évidemment, Ryan a eu beaucoup démêlés avec la loi au fil des ans concernant la consommation de drogue, mais en avril dernier, il a été condamné à 11 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir harcelé son Mackenzie, et Maci a pris la décision de le soutenir – notamment, en assistant récemment à l’une de ses audiences à ce sujet.

« C’était important pour moi de me présenter et de laisser Bentley me voir se présenter pour Ryan parce qu’en fin de compte, vous savez, à la fin de la journée, c’est évidemment toujours son père », nous a dit Maci lors de la promotion de la nouvelle saison de Teen Mom: Le prochain chapitre, dans lequel Ryan apparaîtra. «Mais aussi pour Ryan et les parents de Ryan – nous traversons tous collectivement beaucoup de choses avec toute cette situation. Ryan a pris de mauvaises décisions, mais à la fin de la journée, tout son monde s’est complètement effondré, et je voulais juste qu’il sache que ce n’est pas parce que tout cela s’est produit que je vais juste arrêter lui. Mais [it was] principalement pour Bentley. J’avais l’impression que c’était important pour lui de me voir soutenir son père.

Maci a également révélé qu’elle et Bentley avaient souvent des nouvelles de Ryan. « Il appelle assez régulièrement – quelques fois par semaine », a-t-elle révélé. « Il va aussi bien qu’il peut l’être. Certains jours sont meilleurs que d’autres, et il a eu quelques moments difficiles de dépression et tout le reste. Je veux dire, je n’ai jamais été en prison, mais je ne peux qu’imaginer ce que c’est. Mais il va bien. »

De toute évidence, tout au long du temps de Ryan sur 16 ans et enceinteainsi que divers Maman ado retombées, il a souvent été vu se livrer à de vilaines bagarres avec Maci et ne pas être présent lorsqu’il s’agissait d’élever leur fils ensemble. Il a été arrêté en 2017 pour possession d’héroïne, puis s’est inscrit en cure de désintoxication des mois plus tard. Malheureusement, il a été de nouveau arrêté un an plus tard, après avoir violé sa probation. Et les ennuis de Ryan ne se sont pas arrêtés là – il a de nouveau été arrêté en janvier 2019 pour possession et vol d’héroïne, et a ensuite été renvoyé du Maman ado franchise en mars 2021.

Ryan a récemment commencé à tourner pour Maman ado à nouveau, et apparaîtra brièvement dans la nouvelle saison de Chapitre suivant. Mais en mars 2023, Ryan a été accusé de harcèlement. Quelques jours seulement après que Mackenzie a demandé le divorce et obtenu une ordonnance restrictive contre lui, après six ans de mariage, il a violé cette ordonnance en lui envoyant une série de SMS. Selon les documents du tribunal, elle a déposé l’ordonnance d’éloignement parce qu’il l’aurait tenue par son « cou contre le mur », l’aurait jetée « dans le couloir et aurait dit qu’il ne pouvait pas l’avoir, personne ne pouvait » et « l’avait ouverte ». [his] couteau de poche » et le lui a remis « comme s’il allait la tuer ». Ryan a finalement plaidé coupable et a été condamné à 11 mois et 29 jours de prison. Il a ensuite été libéré de prison le 14 juillet après avoir purgé trois mois et a été envoyé dans un centre de désintoxication.

Étonnamment, Maci dit que la relation de Ryan avec Bentley s’est améliorée depuis qu’il est allé en prison. Elle a expliqué, « [Their relationship is] très bon. Taylor [McKinney] et j’ai en quelque sorte réalisé il y a quelques semaines que nous avions l’impression qu’il communiquait plus régulièrement avec Bentley qu’avant, en ce qui concerne l’appel et la conversation avec lui et des trucs comme ça. Donc, la doublure argentée, je suppose, est-ce – même si c’est un peu comme un spectacle *** – c’est un peu comme une bénédiction déguisée.

Aisde de Bentley, Ryan partage également un fils, Jagger4 ans et sa fille, Stella3, avec Mackenzie.

Teen Mom: Le prochain chapitre revient avec des épisodes consécutifs le mercredi 19 juillet à 20 h HE / PT sur MTV.

