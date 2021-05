Maci Bookout de Teen Mom OG révèle qu’elle pourrait QUITTER l’émission car un drame télévisé pourrait nuire à son fils Bentley, 12 ans, et à des enfants plus jeunes

Maci Bookout de TEEN Mom OG a révélé qu’elle envisageait de quitter la série MTV pour protéger ses enfants du drame de la série.

Le joueur de 29 ans est apparu sur le podcast Papa en haut où elle a admis qu’elle et son mari Taylor McKinney décident actuellement s’ils joueront ou non dans la série.

Maman ado

Maci Bookout a révélé qu’elle pourrait quitter Teen Mom OG[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de suivre Chelsea Houska‘s et quitter la franchise, elle a déclaré: «Honnêtement, c’est une décision de saison en saison.

«Mais je pense qu’à l’heure actuelle plus que jamais, nous nous orientons davantage vers

décider du moment opportun pour passer à autre chose.

«Et si nous quittions la série, est-ce que ce serait de rester à la télévision et de prendre une direction différente? Ou voulons-nous en quelque sorte abandonner la télévision pour de bon? »

Bien qu’ils envisagent potentiellement un type différent de télé-réalité, Maci a expliqué que leur temps sur Teen Mom dépend de la façon dont le drame de l’émission affecte leurs enfants; Bentley, 12 ans, Jayde, 5 ans et Maverick, 4 ans.

Bookout Maci / Instagram

La star a dit qu’elle envisageait cela pour protéger ses enfants; Maverick, Jayde et Bentley, du drame de la série[/caption]

Elle a poursuivi: «Mais tout dépend vraiment de la façon dont cela affecte nos enfants, d’autant plus que Bentley [Maci’s son with ex Ryan Edwards] est au collège qui est un âge difficile en général et Jayde, elle sera en première année à l’automne.

«… Puis Maverick commencera la maternelle à l’automne, donc c’est en quelque sorte d’arriver à ce moment-là surtout pour nos enfants.

«Mais je ne sais pas, c’est vraiment d’une saison à l’autre.»

La star de la télévision a ajouté que s’ils étaient en mesure de conserver l’apparence de leurs enfants dans l’émission sur des images «B-roll», ils envisageraient de rester à long terme.

Instagram

Maci a admis qu’elle et son mari Taylor étaient d’une saison à l’autre avec MTV[/caption]

« Si nous sommes capables de filmer et de laisser les enfants pour plus de B-roll comme les trucs amusants », a admis Maci. «Je pense que nous sommes d’accord avec… ça dépend vraiment».

Maci a fait partie de la MTV franchise depuis 2009 lorsqu’elle a joué pour la première fois dans 16 & Pregnant aux côtés de son ex Ryan Edwards alors qu’ils accueillaient son fils Bentley.

Plus tard cette année-là, elle a été choisie dans la série dérivée Teen Mom et est apparue dans chacune de ses quatre saisons jusqu’à sa fin en 2012.

Elle a depuis joué dans Adolescent maman og depuis 2015, lorsqu’elle avec Catelynn Baltierra, Amber Portwood et Farrah Abraham s’est initialement inscrite pour la série redémarrée.

MTV

Maci fait partie de la franchise MTV depuis 2009 lorsqu’elle a joué pour la première fois dans 16 & Pregnant aux côtés de son ex Ryan Edwards.[/caption]

Le dimanche, Maci a partagé de jolies photos soutenant son fils Bentley lors d’un match de baseball au milieu de sa querelle avec son père Ryan.

La star de la télévision se heurte à Ryan et à sa femme Mackenzie depuis des mois à propos de la parentalité de l’enfant de 12 ans.

Elle a partagé une série de clichés mignons de ses enfants jouant, ainsi que l’un de Bentley portant une chemise de baseball rose avec «Maci» écrit sur le dos.

Maci l’a légendé: «Ces petits humains doux et en sueur rendent la maternité tellement amusante pour moi! # blessedmama # thingsthatmatter. «

Ryan, Mackenzie et ses parents Jen et Larry étaient tous hachés de Maman ado le mois dernier en raison d’une bagarre à la réunion.

Ils ont été licenciés après que Larry se soit affronté avec le mari de Maci, Taylor McKinney, à la réunion.

Taylor et Larry au carré les uns aux autres alors que leur dispute sur la parentalité de Ryan par Bentley menaçait de devenir physique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Ryan était sobre maintenant après des années de toxicomanie, Taylor a répondu: «Non, je ne le fais pas. C’est notre opinion. »

«C’est basé sur le moment où il se présente à quelque chose ou lorsque vous le voyez assis là dans une scène et qu’il n’arrive pas à garder les yeux ouverts. Ce n’est pas un endroit où je me sens en sécurité pour envoyer notre fils avec ce type.

Larry a crié: «Attends. Vous avez dit que nous mettons [Bentley] dans une situation dangereuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n’arriverait jamais. Jamais. »

Taylor a sauté du canapé et a riposté: « Ne vous moquez pas de moi! »





Maci s’est également disputé avec Mackenzie, jetant de l’ombre sur le joueur de 24 ans par sortie de t-shirts «Petty b *** h» dans une fouille à l’insulte que Mackenzie lui avait précédemment lancée.

Elle s’est moquée de Mackenzie en vendant un t-shirt à logo «Petty B *** h» à 26,95 $ de sa compagnie de vêtements Things That Matter.

De retour en février, Mackenzie et Ryan s’en est pris à Maci après Bentley a refusé d’assister à la fête d’anniversaire de son demi-frère Jagger.