Maci Bookout admet que l’overdose de Ryan Edwards a été « dure » pour Bentley – Hollywood Life

Crédit image : MTV

Réservation Maci32 ans, a fondu en larmes à la suite de Celui de Ryan Edwards surdosage. Lors de l’épisode du 6 septembre de Maman adolescente : le prochain chapitreMaci a dû affronter de front la nouvelle troublante avec son fils, Bentley. Ryan a fait une overdose après avoir quitté prématurément la cure de désintoxication.

« Quand j’ai découvert que Ryan avait fait une overdose, c’est vraiment la première fois que j’ai eu vraiment peur », pleure Maci. « Devoir avoir cette conversation avec Bentley, et rien que de voir ça… Je sais ce que j’ai ressenti en l’entendant, mais Ryan n’est pas mon père. Tout cela est si dur. Bentley ressent tout cela multiplié par un million, et c’est un enfant.

L’ex-petit ami de Maci avait été condamné à passer 30 jours en cure de désintoxication après sa dernière arrestation. « JEC’est vraiment difficile pour Bentley parce que j’ai l’impression que c’est la meilleure relation que lui et Ryan aient jamais eue », a admis Maci. Après deux semaines, Ryan a appelé Maci pour lui dire qu’il rentrait tôt à la maison. Maci n’était pas du tout d’accord avec la décision de Ryan.

Ryan a quitté la cure de désintoxication et a assisté au match de baseball de Bentley. Maci a noté que Ryan et son mari, Taylor McKinney, étaient cordiaux les uns envers les autres. Peu de temps après avoir quitté la cure de désintoxication en avril 2023, Ryan a fait une overdose. Il a été retrouvé inconscient, sa voiture étant toujours en marche.

Deux doses de Narcan ont été utilisées pour réanimer Ryan. «Ils ne l’ont récupéré qu’après son arrivée à l’hôpital», a déclaré Maci à ses amis. Suite à son hospitalisation, Ryan a été arrêté et a dû retourner en prison.

La mère de trois enfants a admis à ses amis qu’elle pensait que Ryan le pensait « invincible ». Elle a également souligné que Bentley est au courant de tout ce qui se passe dans la vie de son père. Alors que Maci faisait face aux conséquences de l’overdose de Ryan, elle a rendu visite à sa mère, Jen Edwards. Ils ont parlé de Ryan, de sa prochaine date d’audience et de la façon dont ils essaieraient de le soutenir à l’avenir.

Maci a dit à la mère de Ryan qu’elle était inquiète après être restée sans nouvelles de Ryan pendant une période prolongée. Elle a réalisé que quelque chose n’allait pas lorsque les gens ont commencé à lui envoyer des SMS vers des reportages « tabloïd » sur l’overdose de Ryan. Jen s’est excusée de ne pas avoir appelé ni envoyé de SMS à Maci immédiatement. «Je veux qu’il aille bien», a déclaré Jen émue à Maci.

Après son overdose, Ryan a été condamné à près d’un an de prison après avoir plaidé coupable de harcèlement envers sa femme, Mackenzie Edwards. Il est sorti de prison en juillet 2023 et est entré dans une maison de transition.

HollywoodVie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Maci de l’état de la relation entre Ryan et Bentley. « [Their relationship is] plutôt bien », a révélé Maci. « Taylor et moi avons en quelque sorte réalisé il y a quelques semaines que nous avions l’impression qu’il communique plus régulièrement avec Bentley en ce moment qu’avant, jusqu’à l’appeler et à lui parler et des trucs comme ça. Donc, je suppose que le côté positif est le suivant – même si cela a été en quelque sorte un spectacle de *** – cela a été en quelque sorte comme une bénédiction déguisée.

Ryan semble aller bien ces jours-ci. En août 2023, Bentley a publié une photo avec son père, son beau-père Taylor et son grand-père Larry Edwards pendant qu’ils jouaient au golf. De nouveaux épisodes de Maman adolescente : le prochain chapitre diffusé le mercredi sur MTV.