Machines à voter et payer avec votre paume

Au cours des 19 dernières années, le professeur d’informatique Juan Gilbert s’est plongé dans le débat peut-être le plus controversé sur l’administration électorale aux États-Unis – quel rôle, le cas échéant, les dispositifs de marquage des bulletins de vote à écran tactile devraient jouer dans le processus de vote.

Alors que les partisans affirment que les systèmes de vote électronique peuvent être relativement sécurisés, améliorer l’accessibilité et simplifier le vote et le décompte des voix, les critiques ont fait valoir qu’ils ne sont pas sûrs et devraient être utilisés aussi rarement que possible.

Quant à Gilbert ? Il affirme qu’il a finalement inventé “la technologie de vote la plus sécurisée jamais créée”. Et il a invité plusieurs des critiques les plus respectés et les plus virulents de la technologie de vote pour prouver son point de vue. Lire l’histoire complète.

—Spencer Mestel

Souhaitez-vous payer avec votre paume?

Le 14 octobre, une publication technologique chinoise a rapporté que Tencent avait discrètement lancé une fonctionnalité dans WeChat qui permet aux utilisateurs de payer en vérifiant leurs empreintes de paume. Mais alors qu’il a rapidement fait les gros titres en Chine, il n’y a qu’une poignée de marques déposées pour montrer que Tencent a en fait développé une telle technologie.

Entrez dans les médias sociaux chinois. Sur les applications vidéo populaires, il existe une poignée de vidéos prouvant que Tencent teste des dispositifs de paiement par empreinte digitale dans les cafés, les boulangeries et les supermarchés depuis au moins juillet.

Leur existence réaffirme à quel point il est difficile de savoir ce qui se passe en Chine de l’extérieur, mais aussi à quel point les plateformes vidéo remplacent les sites traditionnels pour devenir le lieu où les gens s’expriment et documentent leur vie. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

