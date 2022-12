Machines à coudre haut de gamme volées dans une entreprise de Kelowna

Une entreprise de Kelowna a subi un lourd fardeau financier après le vol de ses machines à coudre haut de gamme.

Linda’s Quilt Shoppe sur McCurdy Road a été touché vers 12 h 30. le 5 décembre, lorsqu’une camionnette de location a été montrée arrivant sur des images de sécurité, avec quatre hommes sortant et entrant dans la devanture.

12 machines ont été volées, à des prix allant de 6 000 $ à 25 000 $. Le propriétaire de l’entreprise a déclaré ne l’avoir découvert que lorsqu’un voisin a appelé et leur a dit que la porte du magasin était grande ouverte.

Gend. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna a déclaré qu’ils utilisent l’unité médico-légale de la GRC de la Colombie-Britannique pour tenter de découvrir des informations.

Toute personne possédant des images vidéo de la caméra de tableau de bord ou ayant pu être témoin de ce crime est priée de contacter la GRC de Kelowna au 250-762-3300.

