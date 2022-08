“Machine” Medvedev prêt pour le test difficile de Kyrgios

Le numéro un mondial et le non-conformiste australien se rencontreront à l’Open canadien

Le numéro un mondial Daniil Medvedev rencontrera Nick Kyrgios en forme au deuxième tour de l’Open canadien mercredi, l’Australien décrivant son rival russe comme un “machine.”

Les deux hommes entrent dans l’affrontement à Montréal après avoir remporté le titre, après que Kyrgios a décroché une première couronne WTA en trois ans avec une victoire au Citi Open à Washington DC dimanche.

Le joueur de 27 ans est en pleine forme après avoir atteint une première finale du Grand Chelem à Wimbledon le mois dernier, où il a perdu contre Novak Djokovic en quatre sets. C’est la seule défaite de Kyrgios lors de ses 13 derniers matchs en simple.

Medvedev, 26 ans, a été écarté à Wimbledon en raison de l’interdiction des joueurs russes et biélorusses, mais est revenu pour remporter l’Open de Los Cabos au Mexique ce week-end pour son premier succès en tournoi de l’année.

Le Russe est la tête de série du Masters 1000 au Canada, étant exempté au premier tour, mais affrontera Kyrgios au deuxième tour après que l’Australien ait battu l’Argentin Sebastian Baez 6-4 6-4 mardi.

“Medvedev vient aussi d’un titre et il est le numéro un mondial”, a déclaré Kyrgios après sa victoire.

«Ce n’est pas comme si le classement signifiait trop, car le gars contre qui j’ai joué aujourd’hui est classé devant moi. Mais Medvedev est une machine.

Kyrgios détient un avantage de 2-1 sur Medvedev, bien que le joueur né à Moscou ait remporté sa dernière rencontre à l’Open d’Australie en quatre sets en janvier.

« Medvedev est un sacré joueur. Son style est tellement peu orthodoxe, c’est un grand compétiteur et ce n’est qu’un animal », Kyrgios a ajouté. “J’ai hâte de voir où j’en suis.”

Medvedev est le champion en titre au Canada et vise à prendre de l’élan avant une défense de titre encore plus importante à l’US Open de New York plus tard dans le mois.

Une course à la finale au Canada verrait Medvedev assuré de son classement mondial jusqu’après l’US Open.