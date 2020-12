Avec Megan Fox De son coté, Mitrailleuse Kelly trouve la clarté.

Dans la foulée d’un nouvel album à succès et au milieu d’une romance florissante, le joueur de 30 ans passe une année spéciale – et une année de développement personnel. Comme il a partagé une discussion récente avec Dave Franco pour Entrevue, Kelly, née Richard Colson Baker, a récemment commencé une thérapie et se concentre sur le bonheur plutôt que sur la rébellion.

« Je viens d’un père qui était extrêmement religieux et extrêmement strict, et qui ne voulait même pas me laisser tenir mon stylo comme je le voulais », le rappeur, qui partage 12 ans Casie avec ex Emma Cannon, a expliqué. « Cela m’a complètement rebelle et a coupé complètement la communication, parce que je ne voulais pas avoir de terrain d’entente avec lui. Je ne veux pas avoir ça avec ma fille. L’honnêteté est la clé de cette relation. »

Au cours de l’interview, le chanteur a également parlé franchement de sa dépendance à l’Adderall et de son impact sur son art. «Je pense que je me suis regardé croire que la drogue était la façon dont vous atteigniez un certain niveau, ou débloquiez quelque chose dans votre cerveau, et j’en ai vu les avantages et les inconvénients», a-t-il décrit. « Adderall a été une chose énorme pour moi pendant longtemps. Et je suis passé de le prendre oralement à ensuite le renifler, et puis c’est devenu quelque chose où j’avais peur d’aller dans un studio si je n’avais pas quelque chose. Je ne le ferais pas. ‘pas même de sortir à moins qu’un guérisseur ne vienne me rendre visite et me donne ce dont j’avais besoin. Et c’est là que ça devient un problème. «