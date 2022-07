Machine Gun Kelly rend hommage au 13e anniversaire de sa fille Casie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Mitrailleuse Kelly, 32 ans, est officiellement papa d’un adolescent ! Sa fille Cassie a eu 13 ans le dimanche 24 juillet et il a partagé un doux hommage sur ses histoires Instagram. L’hommage a commencé par une photo de Casie portant un sweat-shirt noir et des lunettes de soleil noires et blanches, avec un message de son célèbre père qui disait : « Tu es officiellement une adolescente aujourd’hui. Joyeux anniversaire mon amour.”

AWWW joyeux anniversaire casie <3 pic.twitter.com/n4HNl1ZAha — beau ☂︎︎ (@love1ychalamet) 25 juillet 2022

Sur la deuxième photo, Casie a étreint MGK alors que le rappeur tenait un délicieux gâteau vert à la main. Le gâteau avait un glaçage rose sur le dessus écrit dans un message qui disait: “OMG You’re A Teenager.” Parallèlement à la douce image père-fille, MGK a écrit: “Papa fier”.

Le hitmaker de “Bloody Valentine” a complété son hommage à son enfant unique avec une photo d’un autre gâteau. Ce délicieux gâteau avait le message “Happiest 13th Birthday Casie” écrit en glaçage rouge. On dirait que MGK et Casie se sont livrés à plein de sucreries lors de son grand jour !

Elle a tellement grandi avec son papa et EST !! Joyeux anniversaire Cassie ! Nous t’aimons! 🤍 pic.twitter.com/yNQ1oJPu0E – 🍅Smiley Toni avec les boucles est une VENTE GRAND PUBLIC (@HippyHawking) 25 juillet 2022

MGK (dont le vrai nom est Boulanger Colson) n’avait que 18 ans lorsque sa petite amie d’alors, Emma Canona donné naissance à leur fille en 2009. MGK a parlé à Pierre roulante sur la façon dont la paternité l’a affecté en 2017. “Cela ne m’a pas changé jusqu’à ce qu’elle apprenne à utiliser Google”, a-t-il déclaré. « Je me fiche de ce que les autres pensent, mais je me soucie de ce qu’elle voit. Alors j’ai un peu nettoyé mon jeu. Et je m’adresse maintenant à un public plus large. Tout le monde n’a pas grandi en regardant Mötley Crüe faire des répliques au bar.

Casie est la fille unique de MGK, mais il sera bientôt le beau-père de sa fiancée de Megan Fox trois fils. Le couple s’est fiancé en janvier, et une source proche des célèbres tourtereaux a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’ils voudront peut-être avoir leur propre enfant à un moment donné. “Un bébé est à 100% dans le plan de Megan et Colson, c’est quelque chose dont ils parlent ouvertement depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois”, ont-ils déclaré. “Ils laissent cela se produire naturellement, ils ne sont pas très concentrés là-dessus.”