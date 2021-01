Ce n’est rien de moins qu’une vraie romance entre Mitrailleuse Kelly et petite amie Megan Fox.

Le chanteur de « Bloody Valentine » et Fox avaient l’air très douillet en se dirigeant vers NBC Studios pour un enregistrement Saturday Night Live à New York, au cours de laquelle Kelly a repris le sourire le corps de Jennifer star et l’a portée dans la rue.

L’artiste, dont le vrai nom est Colson Baker, a déclenché des rumeurs d’engagement avec le Nouvelle fille alun cette semaine lorsque Fox – qui est en train de divorcer de son ex-mari et père de ses trois enfants Brian Austin Green—A été repéré en train de balancer une bague en diamant étincelante.

Cependant, Fox a mis fin à la spéculation sur son histoire Instagram du 29 janvier lorsqu’elle a montré un différent sonne avec les mots « f – k you » dessus, avec un emoji latéral.

Bien que Kelly et Fox ne marchent peut-être pas dans l’allée de si tôt, il semble que les deux ne pourraient pas être plus amoureux. En août dernier, Fox a partagé une photo d’elle et de Kelly à Instagram avec la légende, « Un garçon terriblement beau … Mon cœur est à toi. »