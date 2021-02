Machine Gun Kelly dit qu’il porte le sang de Megan Fox « autour de mon cou »

Mitrailleuse Kelly semble canaliser son intérieur Angelina Jolie alors qu’il publiait un hommage sincère pour la Saint-Valentin à sa petite amie Megan Fox.

Le musicien de 30 ans a pris à Instagram le dimanche 14 février pour partager ensemble un carrousel d’images et de séquences de la paire.

Dans sa légende, il a affirmé qu’il portait le sang de Megan autour de son cou. Effectivement, l’une des photos présentait une fiole qui semblait contenir une goutte de sang et suspendue à un collier. (Vous voyez, nous le voulions littéralement quand nous avons appelé son message «sincère».)

«Je porte ton sang autour de mon cou», écrit-il, ajoutant des émojis qui symbolisent un couteau, une goutte de sang, un symbole ADN et une rose. « ma chère amoureuse. »

Le même jour, Megan a également partagé un carrousel à son Instagram de vidéos et de photos mettant en vedette le couple en l’honneur de la Saint-Valentin.

«voilà mon cœur», écrit-elle, «manifesté à l’extérieur de mon corps drapé dans la silhouette imposante d’un garçon des plus inhabituellement beau, magique et hanté cinétique et torturé, éthéré et dangereux génie créateur éternel cosmique sans loi.