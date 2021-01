Cela n’a pas été le moment le plus facile pour Mitrailleuse Kelly.

Le 18 janvier, l’artiste de 30 ans s’est rendu sur Instagram Stories pour partager un message avec ses abonnés.

«Je veux juste dire à mes fans que je suis dans un endroit foutu personnellement depuis quelques mois dans ma tête», a-t-il déclaré. « Donc, je n’ai pas été aussi actif sur les réseaux sociaux. »

Cependant, Kelly a partagé de bonnes nouvelles concernant son film musical Chutes élevées, qui a été créée sur Facebook le 15 janvier.

« Je viens de recevoir un appel du label à propos de Hauts de chute. Le week-end de la première, nous avons eu 12 millions de vues sur Facebook, mec « , a-t-il dit, se corrigeant plus tard et disant que c’était en fait 16 millions. » Je suis en train de trébucher. «

Kelly a également fait la promotion de la première de la comédie musicale sur YouTube et a remercié ses abonnés d’avoir regardé le Billets pour My Downfall– film inspiré, écriture, « Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire de l’album son propre monde et son époque. »