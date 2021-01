Machine Gun Kelly s’est ouverte aux fans sur ses craintes d’anxiété et a expliqué pourquoi il était resté silencieux sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Le rappeur de 30 ans avait semblé au sommet du monde l’année dernière après avoir admis qu’il était tombé amoureux de sa petite amie Megan Fox.

Il s’avère maintenant que l’artiste, de son vrai nom Richard Colson Baker, a eu des problèmes personnels, qu’il a maintenant révélés dans un post Instagram.

Lundi, il a partagé avec ses partisans que son anxiété était revenue au fait qu’il se sentait «foutu depuis des mois».

Il a dit à ses 7,5 millions de followers: « Je veux juste dire à mes fans que je suis un peu comme moi-même depuis quelques mois dans ma tête.

« Donc, je n'ai pas été aussi actif sur les réseaux sociaux. »







(Image: Machine Gun Kelly / Instagram)



Bien que MGK ait eu des nouvelles difficiles pour ses fans, il a obtenu des résultats satisfaisants de la première de son film musical, Downfalls High.

Le film est sorti sur Facebook le 15 janvier et MGK a écrit: « Je viens de recevoir un appel du label à propos de Hauts de chute . Le week-end de la première, nous avons eu 12 millions de vues sur Facebook, mec. »

Il s’est ensuite corrigé et a déclaré qu’il avait maintenant atteint 16 millions de vues et il s’est exclamé sur Instagram: « Je suis en train de trébucher. »

Bien que Kelly n'ait pas donné de détails sur ses moments difficiles pour le moment, il a tweeté ce week-end: « L'anxiété me ronge vivant. »







(Image: Getty Images pour dcp)



Kelly a souvent parlé ouvertement de sa vie et lors d’une conversation avec Dave Franco pour une interview, il a parlé de sa relation avec son défunt père, décédé en juillet 2020, et de son abus d’Adderall dans le passé.

Il a déclaré: «Je viens d’un père qui était extrêmement religieux et extrêmement strict, et ne me laissait même pas tenir mon stylo comme je le voulais.

«Cela m’a complètement rebelle et coupé complètement la communication, parce que je ne voulais pas avoir de terrain d’entente avec lui.

«Je ne veux pas avoir ça avec ma fille. L’honnêteté est la clé de cette relation.

« Mais aussi, à mesure que je grandis, cette même personne que j’étais quand j’avais 25 ans n’est pas celle que je suis maintenant. Actuellement, ma drogue de choix est le bonheur et l’engagement envers l’art, plutôt que l’engagement envers un vice que je croyais être L’art. »

