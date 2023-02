Machine Gun Kelly affirme qu’il a été “électrocuté” sur scène lors de la soirée du Super Bowl : “Mes cheveux se sont levés”

Machine Gun Kelly (MGK) a offert aux fans une performance électrisante avant le Super Bowl dimanche.

La rock star et le beau de Megan Fox ont partagé sur sa story Instagram, samedi, un clip vidéo de sa performance pour le grand événement sportif.

“Yooo j’ai [electrocuted] et mes cheveux se sont dressés”, a déclaré Kelly avec un emoji d’explosion cérébrale et des emojis de foudre.

Bien qu’il ne soit pas clair s’il a réellement été électrocuté pendant sa performance, il semble que ce soit une blague puisqu’il a ajouté un emoji riant à la vidéo.

Les cheveux de l’interprète de “Blood Valentine” se sont dressés pendant la représentation, tandis que des canons à air ont explosé en arrière-plan.

Kelly semblait imperturbable et rejeta ses cheveux blonds quelques instants plus tard.

Le rocker devenu rappeur portait sur scène un pantalon cargo métallique avec une ceinture noire et un crop top blanc à manches longues. Son ventre a été exposé alors qu’il montrait ses tatouages ​​corporels.

Pendant ce temps, MGK, dont le vrai nom est Colson Baker, a fait la une des journaux pour avoir publiquement partagé sa relation avec Fox avec ses fans.

La star de “Transformer” a récemment montré son soutien à sa fiancée après avoir perdu sa première nomination aux Grammy Awards au profit d’Ozzy Osbourne.

Fox a publié sur son compte de réseau social une photo de la paire assortie en argent. Elle portait une robe corset blanche scintillante avec des ornements perlés, tandis qu’il portait une veste métallique éblouie de motifs flashy.

“Félicitations pour faire partie du très petit pourcentage d’artistes qui ont reçu une nomination aux Grammy Awards. Vous avez géré ce processus avec une grâce et une maturité que je n’ai jamais vues de vous auparavant et je suis si fier de vous”, a déclaré le 36- an dit en partie.

“J’espère qu’un jour tu te verras comme je te vois. Je t’aime et je garderai ce souvenir de toi pour toujours.”

Fox et Kelly ont rendu public leur relation en 2020 après avoir divorcé de l’acteur Brian Austin Greene.

Après près de deux ans de fréquentation, Kelly a proposé à Fox à Porto Rico.