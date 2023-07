Machine Gun Kelly accepte de frapper un fan au visage lors d’un concert bizarre

Lors de son concert en Belgique, Machine Gun Kelly a offert à un fan le cadeau de sa vie : un coup de poing au visage.

Alors qu’il se produisait au festival Rock Werchter 2023 le week-end dernier, le rappeur a remarqué un fan tenant une pancarte bizarre, qui disait : « Je viens d’arriver du Mexique 4 U 2, frappez-moi au visage. »

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Kelly a montré l’intégralité de l’incident, précédemment sous-titré : « Pourquoi veux-tu que je te frappe au visage, si mal ? » Il a demandé.

« Je t’aime », a déclaré le fan.

« J’ai des bagues sur mec, ça va faire mal », a expliqué le beau de Megan Fox, avant de dire au fan qu’il envisagerait de le faire.

« C’est un perdant-perdant pour moi. »

La vidéo a ensuite coupé la performance de Kelly de son hit « le meilleur ami de mon ex ».

N’étant plus élevé sur la plate-forme où il se produit, Kelly s’est dirigé vers le ventilateur au premier rang et a examiné le signe particulier, puis a regardé directement une caméra. Rapidement, mais de manière ludique, Kelly a décoré le ventilateur, à sa grande joie. Le rappeur a été récompensé par un double coup de pouce.

« Je t’aime », a-t-il crié au fan en se retirant sur scène.

« Faire des rêves une réalité », a légendé Kelly le message avec un emoji pouce levé.

Les fans ont eu des réactions mitigées dans la section des commentaires, certains craignant que le rappeur ne soit plus tard poursuivi.

« Une action en justice est déposée le lendemain et un homeboy achète le Mexique », a écrit un utilisateur.

« J’aime la façon dont il s’est assuré de transmettre la demande écrite à la caméra au cas où il poursuivrait », a souligné un autre.

« Beurk, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être normaux », a demandé une autre personne.

« Dieu, j’aimerais que ce soit moi », a déploré un fan.

Un utilisateur prétendant être le fan frappé a également exprimé son appréciation pour MGK sur Instagram, clarifiant la nature de la demande.

« Merci beaucoup d’avoir réalisé mon rêve », a commenté en partie Marcos Cid de la Paz. « Je ne mens pas quand je te dis que je t’aime et que je peux sentir au plus profond de mon cœur les paroles de tes chansons. J’ai attendu si longtemps pour te voir, et je n’arrive toujours pas à croire que c’est arrivé. Ce n’est pas un problème ou quelque chose comme ça. comme ça (j’ai lu des commentaires mentionnant ça lol). Tu sais, je me suis fait mal parfois, et j’espère vraiment que ce n’était pas trop effrayant pour toi. »

Cette décision de MGK renverse la dernière tendance des fans blessant les artistes sur la tête.

Le mois dernier, Bebe Rexha a consulté un médecin après avoir été frappée au visage avec un téléphone portable. Le fan accusé d’avoir jeté le téléphone a ensuite été arrêté. Rexha s’est retrouvée avec un visage meurtri et des points de suture.

Kelsea Ballerini a également été touchée au visage lors d’un concert – un fan a lancé un bracelet qui a frappé Ballerini dans les yeux. La star de la country a quitté la scène pour revenir plus tard. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas été blessée, juste effrayée par l’épreuve.

Pink n’a subi aucune violence physique, mais a également été confrontée à un fan utilisant une manière non conventionnelle de se faire remarquer par la star. Alors qu’il se produisait à l’étranger, un fan a jeté les cendres de sa mère sur scène, au grand choc du chanteur et à la confusion générale.