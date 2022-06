Machine Gun Kelly a appelé Megan Fox lors d’une tentative de suicide: “Je viens de f—ing cassé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Machine Gun Kelly parle de ses problèmes de santé mentale.

Le chanteur, né Colson Baker, a expliqué en toute franchise comment sa vie a pris une spirale descendante après la mort de son père en 2020 dans son nouveau documentaire Hulu “Life in Pink”, qui a été présenté en première lundi.

“Je me suis envolé pour l’appartement de mon père pour nettoyer tout ça”, se souvient l’homme de 32 ans. “J’ai eu cette interaction vraiment bizarre avec ce voisin qui m’a dit toutes ces choses que je ne voulais pas entendre. Cela m’a encore plus f—- parce que je ne pouvais pas m’en sortir. Je ne quitterais pas mon chambre et j’ai commencé à devenir vraiment, vraiment, vraiment sombre.”

Selon l’artiste “Papercuts”, son père est décédé le jour du premier anniversaire de la sortie de son album “Hotel Diablo”. A l’époque, sa fiancée, Megan Fox, devait voyager pour le travail.

“Megan est allée en Bulgarie pour tourner un film et j’ai commencé à avoir cette paranoïa vraiment sauvage”, a déclaré Kelly. “Comme si je devenais paranoïaque à l’idée que quelqu’un vienne me tuer. Je dormais toujours avec un fusil de chasse à côté de mon lit, et un jour, j’ai juste f— craqué.”

C’est alors que Kelly a contacté l’actrice.

“J’ai appelé Megan, je lui ai dit:” Tu n’es pas là pour moi “”, a déclaré Kelly. “Je suis dans ma chambre et je suis comme en train de paniquer sur elle et mec, je mets le fusil de chasse dans ma bouche et je crie au téléphone et comme si le canon était dans ma bouche. Je vais armer le fusil de chasse et le balle quand elle revient, l’obus se coince. Megan est comme morte de silence.

Le musicien a déclaré que ce moment avait été un tournant pour lui. Il s’est rendu compte que quelque chose “n’allait pas” avec ce qu’il ressentait.

Fox, 36 ans, et la fille de 12 ans de Kelly, Casie, lui ont également fait part de leurs inquiétudes.

“Ils sont venus simultanément vers moi avec ceci comme, ‘Je veux aimer, pouvoir voir dans tes yeux. Je ne veux plus aimer te parler à travers un voile. Je veux te voir comme mon père et moi veux te voir comme mon futur mari », a déclaré Kelly. “J’étais comme, ‘J’ai besoin d’arrêter la drogue, pour de vrai, cette fois.'”

Dans le documentaire, Kelly a expliqué comment Fox l’a soutenu pendant cette période sombre de sa vie. Le couple a confirmé leur relation en juillet 2020 après s’être rencontrés sur le tournage de “Midnight in the Switchgrass”. Ils se sont fiancés en janvier de cette année. Le couple scelle l’union en buvant “le sang de l’autre”.

“Megan est devenue comme le soleil pour moi – comme celui autour duquel je tourne et me donne la vie et m’aide à grandir”, a-t-il expliqué. “C’est comme tous les contes de fées qu’ils ne t’ont jamais racontés à l’école, qu’ils ne t’ont jamais enseignés. Comme si la passion entre nous était d’un autre monde. Je sais que je l’ai connue dans tant de vies.”

En décembre 2020, Kelly a déclaré au magazine Interview qu’il cherchait une thérapie pour améliorer sa santé mentale.

“Actuellement, ma drogue de prédilection est le bonheur et l’engagement envers l’art, plutôt que l’engagement envers un vice qui, selon moi, a fait l’art”, avait-il déclaré à l’époque. “Je prends des mesures. J’ai eu ma première séance de thérapie jeudi dernier. C’est la première fois que je me suis dit:” Hé, je dois séparer ces deux personnes “, à savoir Machine Gun Kelly et Colson Baker. La dichotomie est trop intense pour moi.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).