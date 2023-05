Machine à voyager dans le temps : la reconstruction du toit ravagé par le feu de Notre-Dame ramène les travailleurs au Moyen Âge

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE, France (AP) – Si le voyage dans le temps était possible, les charpentiers médiévaux seraient sûrement étonnés de voir comment les techniques de travail du bois dont ils ont été les pionniers dans la construction de la cathédrale Notre-Dame il y a plus de 800 ans sont à nouveau utilisées aujourd’hui pour reconstruire le toit ravagé par le feu du monument mondialement connu.

L’inverse est certainement vrai pour les charpentiers modernes utilisant des compétences de l’époque médiévale. Travailler avec des haches pour façonner des centaines de tonnes de poutres en chêne pour la charpente du nouveau toit de Notre-Dame a été pour eux comme remonter le temps. Cela leur a donné une nouvelle appréciation du travail manuel de leurs prédécesseurs qui a repoussé l’enveloppe architecturale au 13ème siècle.

« C’est parfois un peu hallucinant », explique Peter Henrikson, l’un des charpentiers. Il dit qu’il y a des moments où il frappe un maillet sur un ciseau qu’il se retrouve à penser à des homologues médiévaux qui coupaient «essentiellement le même joint il y a 900 ans».

« C’est fascinant », dit-il. « Nous pensons probablement à certains égards les mêmes choses. »

L’utilisation d’outils à main pour reconstruire le toit que les flammes ont transformé en cendres en 2019 est un choix délibéré et réfléchi, d’autant plus que des outils électriques auraient sans doute fait le travail plus rapidement. L’objectif est de rendre hommage à l’étonnant savoir-faire des bâtisseurs d’origine de la cathédrale et de faire perdurer l’art séculaire de façonner le bois à la main.

« Nous voulons restaurer cette cathédrale telle qu’elle a été construite au Moyen Âge », explique Jean-Louis Georgelin, général à la retraite de l’armée française qui supervise la reconstruction.

« C’est une manière d’être fidèle au (travail) de tous ceux qui ont construit tous les monuments extraordinaires de France. »

Confrontés à un délai serré pour rouvrir la cathédrale d’ici décembre 2024, les charpentiers et les architectes utilisent également la conception par ordinateur et d’autres technologies modernes pour accélérer la reconstruction. Des ordinateurs ont été utilisés dans le dessin de plans détaillés pour les menuisiers, afin de s’assurer que leurs poutres ciselées à la main s’emboîtent parfaitement.

« Les menuisiers traditionnels avaient beaucoup de cela en tête », note Henrikson. C’est « assez incroyable de penser à la façon dont ils ont fait cela avec ce qu’ils avaient, les outils et la technologie dont ils disposaient à l’époque ».

L’Américain de 61 ans est originaire de Grand Marais, Minnesota. La majeure partie des autres artisans travaillant sur la charpente sont français.

La reconstruction du toit a franchi une étape importante en mai, lorsque de grandes parties de la nouvelle charpente en bois ont été assemblées et érigées dans un atelier de la vallée de la Loire, dans l’ouest de la France.

La marche à vide a assuré aux architectes que le cadre était adapté à l’usage. La prochaine fois qu’il sera assemblé, ce sera au sommet de la cathédrale. Contrairement à l’époque médiévale, il sera transporté par camion à Paris et soulevé par une grue mécanique en position. Quelque 1 200 arbres ont été abattus pour les travaux.

« L’objectif que nous avions était de remettre dans son état d’origine la structure à ossature bois qui a disparu lors de l’incendie du 15 avril 2019 », explique l’architecte Remi Fromont, qui a réalisé les dessins détaillés de la charpente d’origine en 2012.

La charpente reconstruite « est la même charpente en bois du XIIIe siècle », dit-il. « Nous avons exactement le même matériau : le chêne. Nous avons les mêmes outils, avec les mêmes axes qui ont été utilisés, exactement les mêmes outils. Nous avons le même savoir-faire. Et bientôt, il reviendra au même endroit.

« C’est », ajoute-t-il, « une vraie résurrection ».

___

Le correspondant de l’AP John Leicester à Paris y a contribué.

Jeffrey Schaeffer, Associated Press