“Machine à gagner” Manchester United a soutenu une charge potentielle pour le titre de Premier League dans la seconde moitié de la saison alors qu’Arsenal était sur le point d’avoir un “sort collant”

Manchester United a été soutenu pour monter une charge pour son premier titre de Premier League depuis 2013 après sa victoire 3-0 sur Bournemouth.

C’est selon Micky Gray de talkSPORT, qui s’est montré lyrique face aux Red Devils après leur quatrième victoire consécutive en première division.

Getty United a remporté une victoire 3-0 sur Bournemouth pour renforcer ses quatre meilleurs espoirs

Rex Mais Micky Gray de talkSPORT pense qu’ils peuvent monter un défi pour le titre

Les buts de Casemiro, Luke Shaw et Marcus Rashford ont scellé une victoire confortable pour United qui était une classe au-dessus des Cherries à Old Trafford.

L’équipe d’Erik ten Hag, qui occupe la quatrième place du classement à la différence de buts, est désormais à la traîne d’Arsenal de neuf points après que les Gunners aient été tenus en échec 0-0 contre Newcastle.

United est l’équipe la plus en forme de la Premier League – et Gray pense qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des prétendants légitimes au titre.

Et avec Arsenal qui accueillera United aux Emirats plus tard ce mois-ci, les hommes de Ten Hag ont la chance de réduire davantage l’écart avec les Londoniens du nord.

Gray a également prédit que l’équipe de Mikel Arteta aurait un “sort collant” à un moment donné de cette campagne malgré le fait qu’ils aient remporté 14 de leurs 17 matchs de Premier League.

S’exprimant sur les commentaires de talkSPORT, l’ancien international anglais a déclaré: “Vous regardez ce qui se passe à Manchester United et où ils se trouvent dans le tableau de la Premier League, ils ne sont qu’une machine à gagner en ce moment.

Getty Les Red Devils occupent la quatrième place du tableau derrière Newcastle, troisième, à la différence de buts

“Pouvoir faire tourner l’équipe, ce qui aide évidemment United à aller de l’avant, mais certains des objectifs, absolument de première classe et des performances brillantes.”

Pressé par Adrian Durham sur United étant la seule équipe à battre Arsenal cette saison, Gray a fait remarquer : « Sommes-nous en train d’écrire à Manchester United d’aller remporter ce titre de Premier League ?

“Parce que tout ce que j’entends, c’est ‘Arsenal ou Man City vont gagner le titre’.

“Eh bien, ils doivent aller jouer à nouveau contre Manchester United contre Arsenal, Man City doit évidemment les rejouer.

Getty Gray a prédit que les Gunners auraient un «sort collant» plus tard cette campagne

“Nous ne savons pas quels seront les résultats et si vous commencez juste à combler cet écart à la fin de la saison, vous savez ce que la pression apporte, et cela rend nerveux certains joueurs individuels lorsque vous n’avez pas gagné un titre depuis si longtemps.

“Et je sais que Man United ne l’a pas fait depuis un moment, mais Arsenal ne l’a pas fait depuis près de 20 ans maintenant.

“Donc, cette seconde moitié de saison va être très, très divertissante, très excitante, et je ne peux pas l’attendre.”

Il a poursuivi: “Vous ne pouvez radier personne à cette partie de la saison, vous regardez ce résultat et je pense qu’Arsenal a effacé le sol avec Newcastle, mais ils n’ont pas été en mesure de prendre trois points.

“Ils vont avoir plus de tests comme celui d’Arsenal à cause de la façon dont ils jouent, je pense que les équipes vont s’installer et il leur sera difficile de les décomposer.

“Nous ne savons pas à quel point Gabriel Jesus va leur manquer s’ils ne font aucune affaire dans la fenêtre de janvier.

“Alors que la saison se poursuit, lorsque nous arrivons aux dernières étapes, l’équipe de Man United est en très bonne santé et très forte, il y a une compétition pour les places.

“Comme nous le savons, Manchester City et Newcastle ont un élan fantastique en ce moment.

Getty L’équipe d’Arteta a fait match nul 0-0 contre Newcastle mardi – leurs premiers points perdus depuis octobre

“Je pense que vous regardez ces trois équipes en dessous d’Arsenal et vous ne pouvez pas les annuler.

« Arsenal va avoir une période délicate dans la saison, nous ne savons pas quand cela va arriver, cela pourrait être le premier match où cela commence, nous ne savons pas.

“Donc jusqu’à ce qu’ils aient ce moment, n’écartons personne.”

Mais Ten Hag a refusé de commenter une éventuelle inclinaison du titre dans son interview d’après-match, déclarant: «Nous devons passer d’un match à l’autre.

“Le prochain match est un [FA] Coupe un [vs Everton]mais nous voulons gagner chaque match.

« Ça doit être l’approche. Nous ne voulons pas chercher plus loin, concentrez-vous là-dessus, ce sera un match difficile.

“Nous avons besoin de toute l’énergie nécessaire à la préparation et au coup d’envoi vendredi soir.”