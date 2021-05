Machete Monster, 18 ans, qui a massacré trois bébés et deux membres du personnel de la crèche est un «  solitaire intimidé qui torture les animaux  »

Un adolescent agresseur MACHETE-WIELDING qui a tué trois bébés et deux enseignantes dans un bain de sang dans une garderie a été victime d’intimidation à l’école et aurait « blessé des animaux », selon les flics.

Le suspect Fabiano Kipper Mai, 18 ans, a massacré ses victimes après avoir pris d’assaut le centre Aquarela à Saudades, au Brésil, hier, a déclaré la police à G1.

15 Le suspect Fabiano Kipper Mai, 18 ans, aurait torturé des animaux avant son attaque meurtrière dans une garderie de Saudades, au Brésil Crédit: Police civile de Santa Catarina

15 Un tueur à la machette a massacré deux enseignants et trois bébés dans une garderie à Saudades, au Brésil Crédit: AP

15 Anna Bela Fernandes de Barros faisait partie des bébés tués dans l’attaque Crédit: i7news.com

15 La petite Sarah Luiza Mahle Sehn a été tragiquement tuée dans le massacre de sang-froid Crédit: i7news.com

15 Le suspect a tué le bébé Murilo Massing avec deux autres bébés et deux professeurs de crèche Crédit: i7news.com

15 Keli Adriane Aniecevski, qui travaillait au centre Aquarela, a été l’une des victimes

15 Mirla Renner a également été tuée lors du déchaînement horrible

15 Les proches sont réconfortés à l’extérieur de la garderie Crédit: AP

Le personnel terrifié s’est caché dans une pièce avec d’autres enfants alors que l’attaquant massacrait les bébés et deux collègues de travail.

Keli Adriane Aniecevski, 30 ans, et Mirla Renner, 20 ans, et trois enfants d’un an ont été tués au cours de l’horrible déchaînement, a-t-on rapporté.

Les bébés ont été nommés Sarah Luiza Mahle Sehn, Murilo Massing et Anna Bela Fernandes de Barros.

Après avoir tué les tout-petits et les femmes, le suspect s’est blessé et a été retrouvé sur le sol.

Il a été arrêté puis conduit dans un hôpital de Pinhalzinho, juste à l’extérieur de Saudades.

Les flics ont maintenant révélé que le suspect était un solitaire qui avait été victime d’intimidation à l’école et qui aurait éliminé ses frustrations en torturant les animaux du quartier.

Le commissaire de police de Santa Catarina, Jerónimo Marçal Ferreira, a déclaré: « C’était un jeune homme problématique qui, selon ce que des proches m’ont dit, souffrait d’intimidation et abusait de certains animaux. »

« Il aimait les jeux en ligne, la violence et à cause de l’intimidation, il ne voulait plus aller à l’école », a déclaré le surintendant Ferreira. l’universel.

« Dans les prochains jours, nous dresserons un profil du suspect qui a causé cette barbarie, mais avec les informations données par ses proches nous avons plus ou moins un profil », a-t-il ajouté, admettant qu’il sera « difficile » d’en identifier les « raisons. « et » choix « de la scène du crime.

HORREUR DE MACHETTE

Mme Aniecevski, qui travaillait chez Aquarela depuis 10 ans, a été déclarée morte sur les lieux.

Les autorités ont trouvé deux paquets de couteaux au domicile du suspect après le carnage.

La secrétaire municipale à l’éducation, Gisela Hermann, a décrit une « scène de terreur » lorsqu’elle est arrivée à la garderie.

Hermann a déclaré: « Il y avait un gars allongé sur le sol, mais toujours vivant, un enseignant mort, un enfant mort aussi.

15 La police enlève ce qui semble être une arme du centre après que l’homme s’est déchaîné avec une machette Crédit: AP

15 Des proches se rassemblent à l’extérieur de l’école maternelle Aquarela à Saudades, dans le sud de l’État de Santa Catarina Crédit: AP

15 Un hommage avec cinq roses blanches se lit comme suit: « Des héros et des anges, toujours rappelés » Crédit: AP

15 Les hommages photographiques sont accompagnés des mots « Nos anges » Crédit: AP

15 Des ondes de choc se sont propagées dans la communauté brésilienne après l’horrible tragédie dans une garderie à Saudades Crédit: AFP

« La salle était fermée, ils ne nous ont pas laissé entrer. »

Aline Biazebetti, qui travaillait au centre, s’est précipitée pour aider après avoir entendu des gens appeler.

D’autres travailleurs du centre ont enfermé des enfants dans un vestiaire pour les protéger de l’attaquant.

Mme Biazebetti a déclaré: « Il a essayé de l’ouvrir, mais à la fin il [aggressor] a fini par abandonner.

Il y avait un gars allongé sur le sol, mais toujours vivant, un enseignant mort, un enfant mort aussi Aline Biazebetti, employée de crèche

« Ils ont commencé à fermer les fenêtres pour essayer de se protéger. »

Elle a emmené un garçon d’un an blessé dans un hôpital local, où il a subi une intervention chirurgicale avec d’horribles coups de couteau.

Il a été placé dans une unité de soins intensifs avec des blessures au couteau au visage, à l’abdomen et un poumon perforé.

Elle a déclaré: « Il a été gravement blessé. C’est très triste. Nous ne nous attendions jamais à ce que quelqu’un vienne faire quelque chose comme ça.

‘DÉVASTATEUR’

« Il n’y a aucune explication à ce que ce type a fait. »

Le gouverneur de Santa Catarina, Carlos Moisés, a présenté ses condoléances aux familles des victimes après cette « nouvelle dévastatrice ».

Il a tweeté: « Ma solidarité avec les familles, la communauté scolaire et tous les habitants de cette ville accueillante. »

Les cours dans la commune de Saudades ont été annulés pour le reste de la semaine, a annoncé le maire Maciel Schneider.

Schneider a déclaré: «C’est un moment très triste dans notre petite ville.

«Nous avons mis toutes nos équipes pour soutenir cela, décréter le deuil officiel, annuler toutes les classes cette semaine.

« Nous mettons nos équipes de santé (à disposition), des psychologues accompagnent les familles. »

Des hommages comprenant des roses blanches et des photos ont été laissés à la garderie, alors que des notes manuscrites partageaient des mots émotionnels décrivant les victimes comme des «héros» et des «anges».

Le club de football de Chapecoense, situé à Chapecó, à 60 km de Saudades, a réagi sur Twitter: « Nous sommes abasourdis par cette tragédie, nous manquons de mots pour communiquer l’ampleur de notre douleur face à une telle atrocité. »

En 2016, Chapecoense a subi une tragédie majeure, un accident d’avion qui a fait 71 morts, dont 19 joueurs, 14 membres du staff et une vingtaine de journalistes.

FORÇA, SAUDADES! Estamos extremamente consternados com a notícia da tragédia que acaba de acontecer no município de Saudades. Faltam palavras para mensurar a dor que estamos sentindo diante de tamanha atrocidade. + pic.twitter.com/aFD75fN9ny – Chapecoense (@ChapecoenseReal) 4 mai 2021