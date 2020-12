Le Bengaluru FC et NorthEast United ont partagé les points après avoir disputé un match nul 2-2 au Fatorda Stadium ici mardi.

Les hommes de Gerard Nus prenaient tôt l’avantage sur une attaque accidentelle de Luis Machado (4e) mais Bengaluru ripostait via Juanan (13e) et remplaçait Udanta Singh (70e). Alors que les Bleus s’apprêtaient à remporter la victoire, Machado (78e) a de nouveau frappé pour s’assurer que son équipe obtenait une partie des points.

NEUFC a pris le meilleur départ possible en marquant à la quatrième minute. Rochharzela a coupé dans la surface et a déchaîné un tir au but. Son coup de poing a frappé son coéquipier Machado et le gardien de but de Bengaluru, Gurpreet Singh Sandhu, ne pouvait que regarder désespérément le ballon entrer.

Mais au lieu d’être retenu par le but initial, Bengaluru a répondu par une vague d’attaques et a finalement trouvé le point égal, un peu plus de dix minutes avant NEUFC. Un lancer de Rahul Bheke a provoqué toutes sortes de chaos dans la surface de NEUFC et il est tombé à Juanan, dont le premier tir a touché la cible.

Bengaluru a eu un certain nombre d’occasions de prendre les devants en première période et leur entraîneur Carles Cuadrat aurait été assez mécontent s’ils ne l’avaient pas fait. Ashique Kuruniyan a tiré large à la 19e minute après une belle course. Sept minutes plus tard, Harmanjot Khabra s’est retrouvé dans la surface avec un esprit ouvert sur le but. mais son tir est également allé large. NEUFC s’est rapproché vers la fin de la première mi-temps lorsque Gurpreet a dû s’étirer pour empêcher un coup franc de Machado. Mais c’était Bengaluru qui dominait la moitié de terrain, et 62% de possession de balle pendant cette période en étaient la preuve.

Les Bleus ont commencé la seconde mi-temps de la même manière qu’ils ont terminé la première: ils avaient beaucoup de possession, ont créé des opportunités et n’ont pas réussi à les saisir. Mais ils ont finalement pris leur avance à la 70e minute et c’était un peu laxiste de se défendre contre les Highlanders qui y a conduit. Sunil Chhetri s’est dirigé vers le bord de la surface de réparation et l’a envoyé vers le deuxième poteau. Dylan Fox aurait dû le dégager, mais laissez-le rouler sur le chemin de l’Udanta pressé, dont le tir s’est glissé sous les mains du gardien Gurmeet. Sur la touche, Cuadrat avait l’air extatique.

Cependant, sa joie ne devait pas durer car l’avance de Bengaluru a duré un peu moins de huit minutes. Juanan est passé de héros en méchant alors que l’incapacité de Machado à traiter un ballon du milieu de terrain lui a permis de passer devant Gurpreet et de prendre la course égalitaire.

Le but a conduit à un dernier quart frénétique, les deux équipes ayant la possibilité de marquer un vainqueur. Mais aucun n’a réussi à marquer et ils ont quitté le terrain avec un point chacun.