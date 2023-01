Macédoine du Nord : 4 officiers arrêtés pour l’évasion d’un condamné

Le bureau du procureur a déclaré dans un communiqué que le commandant en charge de la sécurité extérieure de la prison principale d’Idrizovo, dans la capitale Skopje, et trois officiers “ont aidé et permis au condamné Bekim Memeti de s’évader”. Ils sont accusés de “libération illégale d’une personne privée de liberté”.

De plus, et contrairement aux règles, Memeti a été placé au milieu, ce qui lui a permis de saisir le pistolet d’un des gardiens de la prison et de commencer à tirer à l’intérieur de la camionnette, blessant le conducteur et exigeant que le véhicule s’arrête. Mehmeti s’est échappé avec une voiture garée devant la camionnette et aucun des agents de la prison ne l’a poursuivi.