MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max maintenant disponible partout en Amérique du Nord

Apple a lancé son nouveau MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max à travers l’Amérique du Nord, avec des livraisons et des ramassages en magasin commençant aujourd’hui pour les nouvelles machines après leur annonce la semaine dernière.

Le nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max offre une meilleure efficacité énergétique et une meilleure autonomie de la batterie par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max de la génération précédenteavec Apple vantant que la durée de vie de la batterie sur MacBook Pro est désormais de 22 heures – la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac, prenant en charge le Wi-Fi 6E qui est jusqu’à deux fois plus rapide que la génération précédente, ainsi que le HDMI avancé, qui prend en charge les écrans 8K pour la première fois.

Le MacBook Pro avec M2 Pro dispose d’un processeur à 10 ou 12 cœurs avec jusqu’à huit cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité pour des performances jusqu’à 20 % supérieures à celles du M1 Pro.. Avec 200 Go/s de bande passante mémoire unifiée — le double en M2 — et jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. MacBook Pro avec M2 Max « pousse les flux de travail à l’extrême », déclare Apple, avec un GPU beaucoup plus grand avec jusqu’à 38 cœurs et offrant des performances graphiques jusqu’à 30 % supérieures à celles de M1 Maxet comprend également 400 Go/s de bande passante mémoire unifiée, soit le double de celle du M2 Pro. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro commence à 1 999 $ (US) et 1 849 $ (US) pour l’éducation ; et le MacBook Pro 16 pouces avec M2 Pro commence à 2 499 $ (US) et 2 299 $ (US) pour l’éducation.