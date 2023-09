MacBook Air M3 : tout ce que vous devez savoir

En juillet, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple pourrait publier une mise à jour du MacBook Air 13 pouces cet automne. Ce nouvel ordinateur portable remplacera probablement l’actuel MacBook Air M2 13 pouces, au prix de 1 099 $. Gurman n’a pas mentionné le MacBook Air 15 pouces, introduit en juillet 2023, mais il serait curieux que les deux Mac ne suivent pas le même calendrier de mise à jour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le MacBook Air de nouvelle génération, y compris les dernières rumeurs, les spéculations basées sur les informations actuelles et l’historique d’Apple, ainsi que les données confirmées.

Qu’en est-il du MacBook Air 15 pouces ?

Vous remarquerez que Gurman n’a mentionné que le MacBook Air 13 pouces. Ce serait une décision étrange de la part d’Apple de mettre à jour le MacBook Air 13 pouces moins cher vers un M3 tout en laissant le MacBook Air 15 pouces intact, nous prévoyons donc que les deux seront mis à jour en même temps. Mais il est possible que Gurman, qui semble avoir accès à de nombreux secrets d’Apple, ait raison et qu’Apple ne mettra initialement à jour que le MacBook Air 13 pouces, laissant le MacBook Air pour une mise à jour ultérieure. La seule raison de le faire serait sûrement de donner au MacBook Air 15 pouces une mise à jour du M3 Pro, mais nous pensons que cela est peu probable car nous nous attendons à ce que les deux obtiennent les mêmes mises à niveau (M3, Wi-FI 6E, etc.).

En juillet 2023, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoyait un événement en octobre qui « pourrait présenter les premiers Mac équipés de puces M3 » et a mentionné le MacBook Air 13 pouces, ainsi que le MacBook Pro 13 pouces et l’iMac comme premières machines. pour l’obtenir. Le MacBook Air M2 13 pouces actuel est sorti en juillet 2022, ce qui signifie qu’une mise à niveau M3 d’octobre interviendrait environ 15 mois après l’arrivée de la version M2 sur le marché.

Cependant, Apple a présenté le MacBook Air 15 pouces avec M2 en juin 2023. Une mise à jour du MacBook Air 15 pouces seulement quatre mois plus tard serait inhabituelle et soulèverait la question de savoir pourquoi Apple a présenté le modèle 15 pouces à la WWDC et ne l’a pas fait. Il ne suffit pas d’attendre que le modèle M3 puisse être lancé. Apple pourrait ignorer le MacBook Air 15 pouces et le mettre à jour vers M3 quelque temps après la mise à jour du modèle 13 pouces, mais ce serait une proposition déroutante pour les consommateurs qui ne voudront pas dépenser plus pour le modèle le moins puissant afin de bénéficier de le plus grand écran.

Sur cette base, nous ne nous attendons pas à la mise à jour du MacBook Air évoquée par Gurman, nous pensons qu’Apple attendra jusqu’au printemps 2024 et mettra à jour les deux modèles de MacBook Air en même temps. Il n’a certainement pas mentionné les Mac lors de son événement de lancement de l’iPhone 15 le 12 septembre.

MacBook Air M3 : prix

Pour le moment, aucun rapport n’a été fait concernant le prix du MacBook Air M3. Lorsqu’Apple a lancé le MacBook Air M2 15 pouces en juin, la société a réduit le prix du modèle 13 pouces de 100 $/100 £. Apple pourrait utiliser la mise à niveau M3 comme une opportunité pour augmenter le prix à 1 199 $, mais nous nous attendons à ce qu’il reste au même prix.

Le prix et les spécifications du MacBook Air M3 13 pouces suivront probablement ceux de l’actuel MacBook Air M2 13 pouces ou en seront proches. Pour votre information, voici les prix et les spécifications des configurations standard du MacBook Air M2 13 pouces :

Puce M2 avec processeur 8 cœurs/GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire, SSD 256 Go : 1 099 $/1 149 £

Puce M2 avec processeur à 8 cœurs/GPU à 10 cœurs, 8 Go de mémoire, SSD de 512 Go : 1 399 $/1 449 £

Apple vend également le MacBook Air M1 13 pouces au même prix de 999 $/999 £ que lors de son lancement en octobre 2020. Il est possible qu’Apple abandonne le MacBook Air M1 tout en abaissant le prix du modèle M2 à 999 $ lorsque le M3 arrive.

Le MacBook Air M3 13 pouces sera disponible dans les points de vente habituels une fois mis en vente : l’Apple Store, Amazon et d’autres détaillants populaires.

MacBook Air M3 : conception

Lorsque Apple a lancé le MacBook Air M2 13 pouces, il lui a également été entièrement repensé pour la première fois. Il a éliminé le design effilé et a mis en œuvre un look traditionnel similaire à celui du MacBook Pro 14 pouces.

Un MacBook Air M3 13 pouces aura le même design que le modèle M2 actuel. IDG

Étant donné que ce nouveau design n’a connu qu’une seule génération d’Air, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple change grand-chose avec la mise à niveau M3. C’est bien car c’est déjà l’un des plus fins et des plus légers que vous puissiez acheter :

MacBook AIr M2 15 pouces : 13,40 x 9,35 x 0,45 pouces (34,04 x 23,76 x 1,15 cm), 2,8 livres (1,51 kg)

MacBook Ai M2 13 pouces : 11,97 x 8,46 x 0,44 pouces (30,41 x 21,5 x 1,13 cm), 2,7 livres (1,24 kg)

MacBook Air M1 13 pouces : 11,97 x 8,36 x 0,16-0,63 pouces (30,41 x 21,24 x 0,41-1,61 cm), 2,8 livres (1,29 kg)

MacBook Air M3 : affichage

Le MacBook Air M3 utilisera probablement le même écran que ceux du modèle M2. Pour le MacBook Air 13 pouces, Apple utilise un écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels, une luminosité maximale de 500 nits, une prise en charge des couleurs P3 et True Tone, une avancée par rapport à ceux utilisés dans le Le MacBook Air M1 13 pouces et le MacBook Pro 13 pouces, qui utilisent un écran Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. La luminosité de l’écran du M1 Air est de 400 nits, tandis que celle du 13 pouces Pro est de 500 nits.

Le MacBook Air M3 conservera également probablement l’encoche en haut de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p, ce qui n’interfère pas avec le rapport hauteur/largeur 16:10 de la zone d’écran située en dessous.

La connexion d’un écran externe se fait via l’un des ports Thunderbolt du MacBook Air M3. L’ordinateur portable peut piloter un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K à 60 Hz. Si vous devez connecter plusieurs écrans, vous pouvez essayer une solution de contournement impliquant du matériel et des logiciels tiers.

MacBook Air M3 : Couleurs

Apple proposera probablement le MacBook Air M3 dans les quatre mêmes couleurs que le modèle M2 : Midnight, Silver, Space Grey et Starlight. Des rumeurs courent depuis des années selon lesquelles Apple envisage de lancer des couleurs de MacBook Air qui correspondent au boîtier coloré de l’iMac, mais elles ne se sont pas concrétisées.

MacBook Air M3 : spécifications

Les spécifications de la puce M3 n’ont pas encore été révélées ou divulguées, nous ne savons donc pas combien de cœurs CPU ou GPU elle aura. Le M1 et le M2 ont tous deux huit cœurs de processeur, donc le M3 en aura au moins huit. Le M2 commence avec 8 cœurs GPU et est configurable jusqu’à 10, il est donc probable que le M3 emboîtera le pas ou obtiendra plus de cœurs GPU.

Selon les rumeurs, la puce M3 serait fabriquée à l’aide d’un nouveau procédé 3 nm. Cela permet d’utiliser plus de transistors que par rapport au processus amélioré de 5 nm utilisé avec le M2. Cela pourrait permettre au M3 d’être plus rapide que l’augmentation de 20 % que nous constatons souvent avec une nouvelle génération de puces.

Le M1 et le M2 ont commencé avec 8 Go de mémoire unifiée, ce que nous verrons probablement avec le M3. Le M2 est configurable sur 24 Go de mémoire, qui pourrait passer à 32 Go avec le M3.

Le MacBook Air n’a pas de ventilateurs internes et nous ne nous attendons pas à ce que cela change. Bien que la conception sans ventilateur puisse entraîner un ralentissement du M2 Air lors des charges du CPU ou du GPU, l’efficacité plus élevée du M3 pourrait contribuer aux performances haut de gamme.

Le MacBook Air dispose d’un port MagSafe qui prend en charge la charge rapide. Pomme

Le MacBook Air dispose de deux ports Thunderbolt 4/USB-C, d’un connecteur MagSafe 3 pour un adaptateur secteur (l’ordinateur portable peut également être chargé via Thunderbolt) et d’une prise casque. Si Apple ajoute plus de ports, il s’agira probablement simplement d’un port USB-C supplémentaire.

L’Air actuel dispose d’une connectivité sans fil Wi-Fi 6. Après qu’Apple ait introduit le Wi-Fi 6E sur le Mac mini et le MacBook Pro, il est probable qu’il l’apportera également au prochain MacBook Air.

MacBook Air M3 : batterie et chargement

Le MacBook Air M2 13 pouces dispose d’une batterie lithium-polymère de 52,6 watts-heure, tandis que le modèle 15 pouces offre une batterie de 66,5 watts-heure, et les prochains modèles M3 auront probablement la même taille de batterie.

Cependant, le M3 peut être plus économe en énergie que le M2, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la batterie. Actuellement, Apple évalue sa batterie Air avec « jusqu’à 18 heures de lecture de films sur l’application Apple TV et « jusqu’à 15 heures de connexion Web sans fil », et ces chiffres pourraient être plus longs avec le M3 Air.

Pour la recharge, nous attendons les mêmes options que l’Air actuel. Le MacBook Air 13 pouces M2 à 1 099 $/1 149 £ comprend un adaptateur secteur USB-C standard de 30 W. Le modèle à 1 399 $/1 449 £ dispose d’un adaptateur secteur compact à double port USB-C de 35 W pour charger deux appareils en même temps. Un câble d’alimentation USB-C vers MagSafe 3 est inclus avec les deux modèles. Les MacBook Air 13 pouces et 15 pouces prennent également en charge la charge rapide avec un adaptateur secteur USB-C de 70 W.

Cet article a été initialement publié sur Macworld.com