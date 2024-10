MacBook Air bénéficie d’une mise à niveau surprise de l’IA avec plus de RAM

Crédit image : Apple

💻 Apple a offert une mise à niveau surprise au MacBook Air juste à temps pour Apple Intelligence

🤖 Le modèle de base de l’Air est désormais livré avec 16 Go de RAM

💨 Cela aidera les fonctionnalités d’IA et votre flux de travail à fonctionner plus efficacement

💰 Le prix n’augmente pas ; le M2 commence toujours à 999 $ et le M3 à 1 099 $

Apple a dévoilé de nouveaux Mac à gauche et à droite (comme le iMac M4 et Mac-Mini M4) au cours de sa semaine d’annonceset aujourd’hui il était temps pour le MacBook Pro M4 pour prendre la vedette. Mais caché dans le communiqué de presse d’Apple annonçant le nouvel ordinateur portable se trouvait une petite information sur le MacBook Airet c’est une affaire bien plus importante que ce que la société a laissé entendre : il est désormais livré avec 16 Go de RAM par défaut, ce qui en fait instantanément un meilleur rapport qualité-prix que jamais.

Pour le contexte, le MacBook Air de base est livré avec 8 Go de RAM depuis des années. En tant que journalistes techniques, nous sommes obligés de vous dire que parfois, 8 Go ne suffisent pas, surtout si vous faites autre chose qu’une navigation Web de base. Et même s’il aurait été bien de voir ce changement plus tôt, l’ère Apple Intelligence a commencé, ce qui signifie qu’Apple doit équiper ses appareils de plus de RAM pour gérer la charge, et c’est ce qui s’est passé ici.

Pour aider Apple Intelligence à fonctionner plus efficacement dans macOS Sequoia sur le MacBook Air, Apple a doublé la quantité de RAM dans le modèle de base. Cela signifie que vous obtenez désormais 16 Go de RAM si vous achetez le M3 Air à 1 099 $ ou le M2 Air à 999 $, ce qui est la meilleure nouvelle de toutes. Soudainement, le MacBook Air le moins cher que vous puissiez obtenir offre un rapport qualité-prix encore meilleur et est prêt pour un avenir IA.

Bien entendu, ceux qui possèdent des MacBook Air plus anciens n’auront pas à s’inquiéter de la prise en charge de l’IA. Chaque MacBook Air depuis le modèle M1 de 2020 est pris en charge, vous pourrez donc profiter de fonctionnalités telles que des outils d’écriture, des résumés de notifications et une expérience Siri améliorée. Mais si vous souhaitez des performances encore meilleures, vous disposerez de cette option au même prix qu’auparavant.

Bien que la mise à niveau de la RAM soit agréable à voir, beaucoup se demandent pourquoi le MacBook Air n’a pas bénéficié de la même mise à niveau M4 que le reste de la gamme. Selon les rapportsl’Air ne devrait pas recevoir de mise à jour de la puce avant début 2025. On ne sait pas pourquoi Apple hésite à ajouter le nouveau processeur à ses ordinateurs portables fins et légers, mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois.

Les MacBook Air M2 et MacBook Air M3 mis à niveau sont disponibles à l’achat aujourd’hui à partir de 999 $ et 1 099 $, respectivement.