MacBook Air avec écran OLED devrait être lancé en 2024

Apple devrait introduire son premier MacBook Air avec un écran OLED à un moment donné en 2024, selon un analyste fiable Ross Young sur Twitterqui suggère que la machine prendra en charge ProMotion et offrira aux utilisateurs une qualité d’image supérieure et des taux de rafraîchissement plus rapides.

Le lancement d’un nouveau MacBook Air avec un écran OLED verrait Apple s’éloigner de l’écran Liquid Retina rétroéclairé par LED utilisé sur le MacBook Air 13,6 pouces actuel, le fabricant d’iPhone étant également censé lancer des versions OLED de l’iPad 11 pouces. Pro et iPad Pro 12,9 pouces la même année.

En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle par rapport aux LED grâce à plusieurs avantages de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, et des temps de réponse rapides.

Bien qu’il n’ait partagé aucun détail sur les autres fonctionnalités que le nouveau MacBook Air OLED 2024 pourrait apporter, Young a précédemment signalé que la machine aurait des écrans OLED “à deux piles” avec deux couches d’émission rouge, verte et bleue pour une luminosité accrue et une puissance réduite. consommation.