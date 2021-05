MacBook Air (2021) Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Apple a peut-être déjà donné un coup de pouce à sa gamme d’ordinateurs portables légers en 2020 en présentant le MacBook Air M1, mais des rumeurs semblent suggérer que 2021 pourrait voir l’arrivée d’une version repensée de l’appareil révolutionnaire.

Le M1 MacBook Air n’ayant fait ses débuts qu’en novembre 2020, nous ne nous attendons pas à voir une nouvelle version de l’Air arriver avant la seconde moitié de 2021 au plus tôt. Octobre est la période traditionnelle pour les nouvelles versions de MacBook, nous suggérons donc provisoirement que cela pourrait être le mois où une mise à niveau arrivera.

Cela est étayé par une rumeur de Mark Gurman de Bloomberg, qui dit à peu près la même chose, bien qu’il couvre ses paris en suggérant qu’Apple pourrait préférer la première moitié de 2022 à la place.

Macrumours a rapporté que le célèbre analyste de la chaîne d’approvisionnement du secteur, Ming Chi-Kuo, était d’accord avec la date ultérieure.Il semble donc probable que vous deviez attendre un peu plus longtemps si vous souhaitez mettre à niveau votre Mac existant.

Combien coûtera le prochain MacBook Air?

Une autre chose que Ming Chi-Kuo a déclaré dans son rapport était que le MacBook Air verrait une réduction de prix, mais on ne sait pas si cela serait dû au fait que les nouveaux modèles seraient moins chers ou qu’Apple conserverait les anciennes versions dans le catalogue et réduirait le coût.

Pour le moment, l’achat d’un nouveau M1 MacBook Air vous coûtera les montants suivants:

M1 MacBook Air, processeur 8 cœurs, processeur graphique 7 cœurs, SSD 256 Go 999 £ / 999 $ US / 1599 AU $

M1 MacBook Air, processeur à 8 cœurs, processeur graphique à 8 cœurs, SSD de 512 Go 1249 £ / 1249 $ US / 1949 $ AU

Une façon pour cela de fonctionner est qu’Apple supprime environ 100 £ / 100 $ US / 200 AU $ sur les anciens modèles et glisse les nouveaux aux prix existants, ce qui rendrait les modèles M1 d’origine encore plus tentants.

Il serait assez surprenant de voir ces prix baisser si tôt, ce qui suggère que la date de sortie sera 2022 plutôt que 2021.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du MacBook Air?

Les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait bien ajouter de nouvelles fonctionnalités et en ramener d’anciennes avec la refonte du MacBook Air (2021). Vous pouvez vous attendre à la mise à niveau standard des nouveaux processeurs, à l’augmentation du stockage et à l’accès à la dernière version de macOS, mais voici les choses les plus intéressantes que nous avons vues jusqu’à présent:

Affichage mini-LED

Ming Chi-Kuo (via Macrumours) a déclaré que les nouveaux MacBooks que Apple a en préparation comporteront des écrans Mini-LED. Ceux-ci apporteraient un contraste plus équilibré aux couleurs et à l’éclairage, des panneaux plus lumineux et devraient se révéler plus écoénergétiques. Donc, un écran plus beau et une durée de vie de la batterie plus longue. C’est quelque chose que nous aimerions tous voir dans un ordinateur portable.

Il se peut que la Mini-LED arrive en premier dans le très attendu MacBook Pro 14 pouces, mais avec les estimations actuelles du lancement de cet appareil à la fin de 2021 ou au début de 2022, il se pourrait qu’Apple mette à jour sa gamme de MacBook en Mini-LED tout en un. va.

Vous pouvez découvrir pourquoi cette technologie d’affichage est importante dans ce qu’est un écran mini-LED et pourquoi en voulez-vous un?

Design plus fin et plus léger

Bloomberg a également signalé que le nouveau MacBook Air (2021) serait « plus fin et plus léger » que les modèles actuels. Cela pourrait être réalisé en réduisant les cadres autour de l’écran, en le rapprochant éventuellement de quelque chose comme le Dell XPS 13 ou le Huawei MateBook 14 (2020), mais sans le rapport hauteur / largeur 3: 2 de ce dernier.

On ne sait pas dans quelle mesure Apple peut réduire la taille globale de l’Air, car nous sommes sûrs que la société s’efforcera d’éviter de répéter les erreurs qui accompagnaient son clavier Butterfly ultra-fin qui ont entraîné des problèmes pour de nombreux utilisateurs. Ceux-ci ont été remplacés par des commutateurs à ciseaux plus standard dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, qui ont éliminé la plupart des problèmes de touches donnant des doubles coups ou ne s’enregistrant pas du tout.

Nouvelles options de couleur

Pour coïncider avec la refonte du MacBook Air, Apple envisage apparemment de l’expédier dans de nouvelles options de couleur. Ce n’est pas rare, étant donné que l’iPhone 12, l’iPad Air et plus récemment l’iMac 24 pouces sont tous disponibles dans une variété d’options colorées, notamment le rouge, le vert et le bleu. En fait, il semble être une tendance chez Apple pour le moment d’introduire des produits non professionnels dans des couleurs plus vives et plus vives, il n’est donc pas difficile d’imaginer que la même chose se produira avec le MacBook Air.

C’est ce que suggère de toute façon le leaker Apple Jon Prosser. Le fuyant, qui a correctement prédit que la gamme iMac serait disponible dans une variété de nouvelles couleurs, a discuté du prochain MacBook Air compatible M2 dans une récente vidéo YouTube. Il affirme que l’une de ses sources a vu un prototype du MacBook Air redessiné dans une nouvelle nuance de bleu, et a déclaré qu’il avait l’air « absolument incroyable ».

C’est loin d’être une confirmation, bien sûr, mais étant donné les récents antécédents de Prosser et la nouvelle obsession d’Apple pour les lancements de produits colorés, il est fort probable que ce soit le cas.

Le retour de MagSafe

De nombreux utilisateurs de Mac à long terme se réjouiront de l’idée que les chargeurs MagSafe reviennent sur le MacBook Air. Ces câbles de charge magnétiquement attachés avaient l’excellente caractéristique de sortir instantanément si quelqu’un tirait sur le câble.

Donc, si votre chien décide de courir à travers la pièce pendant que vous avez branché votre Mac, il ne finira pas par tirer l’appareil de la table et le fera claquer au sol si ses pattes sont prises dans le câble.

Si vous ne voulez pas attendre l’arrivée du nouveau MacBook Air (2021), vous pouvez consulter les meilleures offres MacBook Air actuelles ainsi que notre guide des meilleurs ordinateurs portables actuellement disponibles.